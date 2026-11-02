La Nave Cultural fue escenario de una nueva competencia de robótica con jóvenes de todo el país

La Nave Cultural fue sede de una nueva edición del PROBOTAE Robotic Challenge, una competencia que reunió a jóvenes talentos interesados en la robótica, la innovación y la tecnología. El encuentro se realizó el sábado 31 de octubre, con una importante participación de estudiantes provenientes de distintos puntos del país.

La actividad se desarrolló de 9 a 18 y contó con la presencia del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien recorrió los espacios de exposición y acompañó las distintas competencias. Durante la jornada, destacó el talento de los participantes y la importancia del trabajo conjunto entre instituciones educativas, el sector privado y el Estado.

Organizado por la Fundación Tomás Alva Edison, Probot School y la Liga Nacional de Robótica, con el acompañamiento de la Municipalidad de Mendoza, el torneo propuso diferentes desafíos en las disciplinas de fútbol, minisumo, sumo, seguidor de línea y laberinto.

La competencia estuvo dividida en dos categorías. Por un lado, la escolar, destinada a chicos y chicas desde los 8 años, con participación amateur y robots adaptados al reglamento de la Liga Nacional de Robótica. Por otro, la profesional, que contempló mayores exigencias técnicas.

Con representantes de San Juan, San Luis, La Pampa, Paraná, San Rafael y Bahía Blanca, entre otros lugares, la competencia volvió a convertir a la Nave Cultural en un espacio de encuentro para compartir conocimientos y acercar la tecnología.