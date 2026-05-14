La Nación confirmó que PSJ Cobre Mendocino ingresó al RIGI

El Gobierno nacional confirmó este jueves el ingreso de PSJ Cobre Mendocino al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una decisión que representa uno de los movimientos más importantes para la minería mendocina de las últimas décadas y posiciona al proyecto como uno de los desarrollos de cobre estratégicos de Argentina.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, previo a la inauguración del Parque Solar El Quemado en Mendoza, a donde finalmente no viajó. Allí informó que el Comité Evaluador aprobó el ingreso del proyecto minero ubicado en Uspallata con una inversión total de USD 891 millones.

“Hay que resaltar el éxito de la provincia en viabilizar la minería en su territorio que permitirá una de las primeras exportaciones de cobre del país”, destacó Caputo al comunicar la decisión.

La aprobación convierte a PSJ Cobre Mendocino en el segundo proyecto de Mendoza en ingresar al RIGI, después del Parque Solar El Quemado, y consolida la estrategia provincial de posicionarse como un polo de inversiones mineras y energéticas.

El proyecto que busca convertir a Mendoza en productor de cobre

PSJ Cobre Mendocino, emplazado en Uspallata, departamento de Las Heras, es actualmente el proyecto metalífero más avanzado de Mendoza. La iniciativa ya cuenta con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada por la Legislatura provincial y atraviesa una etapa técnica clave previa a su construcción.

La aprobación del ingreso de PSJ al RIGI es una gran noticia para Mendoza y un paso histórico para el desarrollo minero de nuestra provincia. Es el segundo proyecto mendocino que ingresa y por el cual se generarán miles de puestos de trabajo directos e indirectos, impulsará… https://t.co/ew8EIuXIRp — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 14, 2026

El proyecto contempla una inversión estimada en USD 630 millones para la etapa de construcción, aunque el monto total asciende a USD 891 millones incluyendo mantenimiento y cierre de mina.

La empresa había formalizado su postulación al RIGI durante la feria minera PDAC 2026, en Toronto, uno de los principales encuentros mineros del mundo. Allí, directivos de PSJ destacaron que Mendoza logró consolidar un marco institucional y regulatorio que brinda previsibilidad para inversiones de largo plazo.

Además, el proyecto prevé infraestructura energética complementaria, incluyendo líneas de alta tensión y una estación transformadora para abastecer la futura operación minera.