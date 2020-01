La Municipalidad prepara el lanzamiento de Luján Sostenible

El ambicioso plan de protección y cuidado ambiental, que será anunciando la primera semana de febrero, engloba diferentes acciones destinadas a un objetivo específico: avanzar en el crecimiento sostenible de Luján de Cuyo. La iniciativa estará acompañada por una nueva disposición de la comuna, sin precedente, que exige de forma obligatoria, la colocación de riego tecnificado en los nuevos barrios que se construyan en el departamento, sobre terrenos que cuenten con derecho de riego.

El Intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo, se prepara para anunciar los primeros días de febrero el lanzamiento de Luján Sostenible. El innovador programa, que tiene como fines concretos el cuidado ambiental y la sostenibilidad en el tiempo de los recursos naturales del departamento, articula distintos ejes de acción consistentes en la gestión integral del recurso hídrico y de residuos; en la eficiencia energética; en la movilidad sustentable y la vida saludable; en la prioridad al espacio público y el verde urbano; en las áreas protegidas, paisajes y actividades sostenibles; y en, de forma exhaustiva, la concientización y participación de los vecinos.

La ambiciosa iniciativa estará acompañada por una nueva regulación destinada a la protección del agua potable del departamento. La misma estará regida a través de un Decreto Municipal, que firmó el Jefe Comunal, que determina la exigencia en las obras de urbanización para cualquier loteo, fraccionamiento o conjunto mobiliario a que coloque el riego presurizado, ya se para el arbolado público de la barriada y como para cada uno de sus lotes. Una medida que asegura que estos nuevos barrios consuman un 80% menos de agua, que un barrio sin esta exigencia.

Por su parte, el Municipio se suma a estas acciones con medidas concretas en los nuevos planes de riego de plazas, tecnificado el sistema, y priorizando la forestación con vegetación xerofila en nuevos espacios de uso público.

Puntualmente con respecto a los barrios actuales que cuentan con derecho de riego y no tienen tecnificado el mismo, se está trabajando un plan para otorgarles un plazo para que puedan financiar y realizar la obra. Se otorgarán distintos plazos y tiempos, a fin de que presenten el proyecto de adecuación necesario para cumplir con lo estipulado. En los casos en que no cuenten con derecho de uso de agua y no puedan adecuarse, la idea es avanzar en un sistema de micro medición del uso de agua potable, a cargo del usuario, a fin de lograr un uso eficiente y adecuado del recurso hídrico. Este último punto, terminará de reglamentarse una vez que Aguas Luján realice el relevamiento total y determine las condiciones y plazos para su implementación.

