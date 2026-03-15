La Municipalidad de Tupungato mejora sus espacios deportivos

El Municipio mediante la Dirección de Deportes y Recreación, finalizó la primera etapa de trabajos de mejora en el Polideportivo cubierto y en los playones deportivos de La Arboleda, Cordón del Plata, B° El Tupun, B° El Progreso, B° 23 de noviembre, Playón Loteo Bigolotti.

Las tareas realizadas incluyeron la restauración integral de las superficies deportivas, la pintura completa de los playones y la nueva demarcación de las canchas. Según detalló el Dir. de Deportes y Recreación, Diego Guiñazú, se trató de un trabajo minucioso que incluyó la elección de colores específicos para diferenciar correctamente las distintas disciplinas deportivas que se desarrollan en cada espacio.

Además, en el Polideportivo Prof. Francisco Rizzo desde hace un año aproximadamente se incorporaron redes de contención para dividir las canchas de vóley y básquet, lo que permite desarrollar entrenamientos y clases de diferentes disciplinas en simultáneo.

El Intendente Gustavo Aguilera destacó la importancia de estas obras para la comunidad, “Para nosotros es primordial la contención de todos los segmentos de la población, desde niños hasta adultos mayores. Por eso comenzamos el año con la pintura de los playones deportivos en los distritos y ahora finalizamos el del Polideportivo Central”.

El jefe comunal también agradeció a las instituciones educativas que durante el período de obra debieron adaptarse a otros espacios para continuar con las clases de educación física. Con la finalización de los trabajos, las escuelas ya podrán retomar sus actividades en el polideportivo.



Finalmente, los funcionarios hicieron un llamado a la comunidad debido a que uno de estos espacios públicos pintados -específicamente el del B° 23 de noviembre- recientemente fue vandalizado por personas de la zona, “Estas mejoras son para todos los deportistas y vecinos que utilizan estos espacios. Les pedimos que los cuidemos entre todos, evitando actos de vandalismo para que puedan disfrutarse durante mucho tiempo”.

En los próximos días también se darán a conocer las propuestas deportivas y el calendario de actividades para quienes deseen sumarse a las distintas disciplinas que ofrece el municipio.