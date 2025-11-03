La Municipalidad de Tupungato junto a ANSES desarrollarán un Operativo de Servicios Públicos Integrados en el distrito San José

El próximo miércoles 5 de noviembre, de 9 a 13 horas, se llevará a cabo un nuevo Operativo de Servicios Públicos Integrados en el Playón Deportivo del distrito San José (calle La Gloria s/n).
Durante la jornada, distintas áreas del municipio y organismos nacionales ofrecerán atención y asesoramiento gratuito a los vecinos.
Participarán las siguientes dependencias y servicios:
- Desarrollo Humano: contará con stands de las áreas de Discapacidad, Adultos Mayores, Oficina de Empleo, Género, Diversidad y Masculinidad, y Niñez, Adolescencia y Familia.
- Desarrollo Económico: visitará comercios locales para brindar información sobre líneas de crédito provinciales y nacionales, así como sobre el Ente Provincial Regulador Eléctrico.
- Fiscalización y Control: su personal recorrerá locales comerciales para ofrecer información administrativa y bromatológica.
- Quirófano Móvil: se aplicarán vacunas antirrábicas gratuitas a perros y gatos mayores de tres meses.
- ANSES: brindará asesoramiento jubilatorio, emisión de constancias de CUIL, Pensiones Contributivas, Negativas y orientación general.
El operativo busca acercar el Estado a la comunidad, facilitando trámites, información y servicios en un mismo espacio y en beneficio de todos los vecinos del distrito.