La Municipalidad de Tupungato junto a ANSES desarrollarán un Operativo de Servicios Públicos Integrados en el distrito San José

El próximo miércoles 5 de noviembre, de 9 a 13 horas, se llevará a cabo un nuevo Operativo de Servicios Públicos Integrados en el Playón Deportivo del distrito San José (calle La Gloria s/n).

Durante la jornada, distintas áreas del municipio y organismos nacionales ofrecerán atención y asesoramiento gratuito a los vecinos.

Participarán las siguientes dependencias y servicios:

Desarrollo Humano: contará con stands de las áreas de Discapacidad , Adultos Mayores , Oficina de Empleo , Género, Diversidad y Masculinidad , y Niñez, Adolescencia y Familia .

contará con stands de las áreas de , , , , y . Desarrollo Económico: visitará comercios locales para brindar información sobre líneas de crédito provinciales y nacionales , así como sobre el Ente Provincial Regulador Eléctrico .

visitará comercios locales para brindar información sobre , así como sobre el . Fiscalización y Control: su personal recorrerá locales comerciales para ofrecer información administrativa y bromatológica .

su personal recorrerá locales comerciales para ofrecer . Quirófano Móvil: se aplicarán vacunas antirrábicas gratuitas a perros y gatos mayores de tres meses.

se aplicarán a perros y gatos mayores de tres meses. ANSES: brindará asesoramiento jubilatorio, emisión de constancias de CUIL, Pensiones Contributivas, Negativas y orientación general.

El operativo busca acercar el Estado a la comunidad, facilitando trámites, información y servicios en un mismo espacio y en beneficio de todos los vecinos del distrito.