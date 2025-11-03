Search
Servicios-Publicos-Integrados-Tgto.-2
La Municipalidad de Tupungato junto a ANSES desarrollarán un Operativo de Servicios Públicos Integrados en el distrito San José

Una gestión similar se desarrolló meses atrás en Anchoris e incluyó asesoramiento de diferentes direcciones y áreas de la comuna.

El próximo miércoles 5 de noviembre, de 9 a 13 horas, se llevará a cabo un nuevo Operativo de Servicios Públicos Integrados en el Playón Deportivo del distrito San José (calle La Gloria s/n).

Durante la jornada, distintas áreas del municipio y organismos nacionales ofrecerán atención y asesoramiento gratuito a los vecinos.

Participarán las siguientes dependencias y servicios:

  • Desarrollo Humano: contará con stands de las áreas de Discapacidad, Adultos Mayores, Oficina de Empleo, Género, Diversidad y Masculinidad, y Niñez, Adolescencia y Familia.
  • Desarrollo Económico: visitará comercios locales para brindar información sobre líneas de crédito provinciales y nacionales, así como sobre el Ente Provincial Regulador Eléctrico.
  • Fiscalización y Control: su personal recorrerá locales comerciales para ofrecer información administrativa y bromatológica.
  • Quirófano Móvil: se aplicarán vacunas antirrábicas gratuitas a perros y gatos mayores de tres meses.
  • ANSES: brindará asesoramiento jubilatorio, emisión de constancias de CUIL, Pensiones Contributivas, Negativas y orientación general.

El operativo busca acercar el Estado a la comunidad, facilitando trámites, información y servicios en un mismo espacio y en beneficio de todos los vecinos del distrito.

TupungatoAnsesservicios públicos

