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Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes.
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La Municipalidad de Tunuyán realizará una rifa para equipar a los atletas del departamento

El municipio buscará recaudar fondos para acompañar a los más jóvenes en su desarrollo deportivo defendiendo a los equipos departamentales

La Municipalidad de Tunuyán informa que la Dirección de Deportes, lanza un sorteo a beneficio cuyos fondos serán destinados íntegramente a la compra de indumentaria deportiva para los jugadores que pertenecen y representan a la dirección de deportes de nuestro departamento.

El sorteo se realizará el 23 de mayo mediante la Quiniela de Mendoza (turno nocturno), jugando las cuatro últimas cifras. El valor de cada número es de $10.000 pelotas y los premios en juego son:

1° premio/ Moto 110cc

2° premio/ TV LED 43 pulgadas

3° premio/ Bicicleta rodado 29

4° premio/ Pava eléctrica

5° premio/ Paca eléctrica

6° premio/ Caja de 20 herramientas

7° premio/ Caja de 20 herramientas

Quienes deseen adquirir su número pueden contactarse directamente con jugadores o profesores del municipio. Esta acción se vincula para potenciar el deporte como herramienta de desarrollo personal y comunitario, brindando a los deportistas locales las condiciones necesarias para seguir creciendo.

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