Search
Instagram Facebook Twitter
perro
público

La Municipalidad de Tunuyán realizará un operativo de castraciones en el Parque Las Vías

Los vecinos del departamento tendrán la oportunidad de acercarse a castrar, vacunar y desparasitar a sus mascotas

La Municipalidad de Tunuyán,  junto a la Fundación The Vines, llevará adelante un nuevo operativo de la Veterinaria Móvil en el Parque Las Vías los días 16, 17 y 18  de marzo a partir de las 9:00 horas.

Durante las jornadas se brindarán servicios gratuitos de castración, vacunación y desparasitación para perros y gatos. La atención será por orden de llegada, con 10 cupos disponibles por día. Para participar concurrir con DNI y respetar el ayuno de 12 horas de la mascota antes de la cirugía, requisito indispensable para garantizar su seguridad.

Este operativo refuerza el compromiso del municipio con el bienestar animal y la salud comunitaria, acercando servicios esenciales a los vecinos y promoviendo el cuidado responsable de las mascotas.

ETIQUETAS:

Tunuyáncastracionesparque las vias

+ Noticias

público

La Municipalidad de Tunuyán realizará un operativo de castraciones en el Parque Las Vías

Por: Redacción NDI

impactante

Irán se bajó del Mundial 2026 por la guerra en Medio Oriente y el asesinato de su líder

Por: Redacción NDI

Divisas

El dólar oficial retoma su tendencia alcista

Por: Redacción NDI

Sondeo

Cómo le fue a Cornejo en el ranking de gobernadores

Por: Belén García

EFEMÉRIDES

Día Mundial del Riñón: la importancia de la salud renal

Por: Violeta Díaz Costa

CIUDAD DE MENDOZA

El Mundial de la Hamburguesa vuelve a Mendoza con representantes de nueve departamentos

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter