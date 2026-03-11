La Municipalidad de Tunuyán realizará un operativo de castraciones en el Parque Las Vías

La Municipalidad de Tunuyán, junto a la Fundación The Vines, llevará adelante un nuevo operativo de la Veterinaria Móvil en el Parque Las Vías los días 16, 17 y 18 de marzo a partir de las 9:00 horas.

Durante las jornadas se brindarán servicios gratuitos de castración, vacunación y desparasitación para perros y gatos. La atención será por orden de llegada, con 10 cupos disponibles por día. Para participar concurrir con DNI y respetar el ayuno de 12 horas de la mascota antes de la cirugía, requisito indispensable para garantizar su seguridad.

Este operativo refuerza el compromiso del municipio con el bienestar animal y la salud comunitaria, acercando servicios esenciales a los vecinos y promoviendo el cuidado responsable de las mascotas.