La Municipalidad de Tunuyán, a través de la dirección de Gestión Social, impulsa una serie de acciones que promueven la participación de infantes y adolescentes para conocer qué sienten, cómo viven, qué hacen o cómo piensan en tiempos de pandemia.

En su rol de directora de Gestión Social, Guadalupe Navarro indica que “es posible mediante la propuesta “La voz de l@s chic@s”, donde se llevan adelante múltiples audiovisuales con los sentires y pensamientos de nuestras infancias y adolescencias”. En los videos, se puede observar y conocer a través de la autenticidad de los niños, cuáles son sus alegrías, de qué manera se entretienen en casa, cuáles son sus ocupaciones, sus tareas diarias, sus motivaciones y sus deseos.

“Durante el mes de la primavera se seguirá desarrollando este programa, a fin de conocer la diversidad de experiencias que ha generado el contexto actual desde la palabra, la muestra de habilidades, los deseos e intereses que forman parte de sus historias”, añadió la funcionaria municipal.

Datos revelados por UNICEF, sobre la pandemia

La encuesta Covid19 de UNICEF muestra que se ha logrado en gran parte la continuidad: 81% de los hogares con los niños y niñas tiene actividades escolares y esto aumenta en los hogares con niños de primaria o y secundaria. Sin embargo, el 21% señala que no tiene retroalimentación por parte de los docentes. Al consultar a los adolescentes, se advierte que 9 de cada 10 está recibiendo tareas, pero en este grupo el 31% indicó que no cuentan con una devolución y un 23,4% dijo no haber tenido contacto directo con la escuela. El 18%declara no tener acceso a internet y el 37% no contar con computadora. Esto se intensifica en los hogares más vulnerables.

La pandemia impacta también en la situación emocional de los chicos y chicas: se sienten preocupados o angustiados. Así que es clave fortalecer a los equipos escolares y las familias para brindar contención frente el aislamiento social y fortalecer el contacto y diálogo con los estudiantes.

Finalmente, otro dato relevante, el apoyo a los chicos y chicas con las tareas escolares recae en las madres, 68%, y solo 16% de los padres, brecha que se profundiza en los hogares más pobres. Es importante tomar nota sobre la desigual distribución del trabajo y su consecuencia en las próximas fases de la pandemia.

Los países que avanzan en la reapertura de escuelas coinciden en algunos criterios: escuelas seguras, gradualidad en el retorno, decisiones contextualizadas territorialmente y, con participación local, y el sostenimiento de estrategias presenciales y a distancia ¿Cómo avanzar en Argentina?¿Cómo asegurar las condiciones y recursos necesarios para priorizar el interés superior del niño, y garantizar su bienestar, protección y aprendizajes? Las políticas educativas por venir deberán mitigar la profundización de las brechas en el acceso al conocimiento, un bien estratégico en el siglo XXI y un derecho inalienable para todos los niños, niñas y adolescentes.