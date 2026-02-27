Search
La Municipalidad de San Carlos trabajó arduamente para la escuela Río Negro comience las clases

La Municipalidad de San Carlos continua acompañando a cada institución educativa del departamento, fortaleciendo el trabajo conjunto y apostando siempre a la educación como pilar fundamental del desarrollo.

La Municipalidad de San Carlos acompañó el inicio del ciclo lectivo en la Escuela N° 1-064 Río Negro de Pareditas, en una jornada cargada de emoción y compromiso comunitario.

Días atrás, una rotura en el techo del establecimiento había dejado inhabilitadas las aulas, generando preocupación en la comunidad educativa. Frente a esta situación, se puso en marcha un trabajo articulado y solidario que permitió resolver el problema y garantizar el normal comienzo de clases.

El Intendente Dr. Alejandro Morillas participó del acto oficial del primer día de clases, acompañando a directivos, docentes, alumnos y familias en este momento tan significativo. Destacó el compromiso de todos los actores involucrados y expresó “Quiero felicitar a sus directores y a toda la comunidad. Trabajando, hablando, dialogando y mostrando la necesidad de un lugar, se logran cosas. El trabajo de la DGE en esta escuela histórica del departamento permitió que hoy esté con toda la seguridad para los alumnos. Mis felicitaciones y les deseo un hermoso año, esperando que sea un año de mucho aprendizaje”.

La rápida respuesta ante la emergencia fue posible gracias al esfuerzo conjunto entre el Gobierno Provincial, el Municipio y la comunidad de Pareditas. Instituciones intermedias, vecinos y actores locales trabajaron de manera coordinada con un objetivo claro: poner en condiciones la escuela.

La Escuela Río Negro, que en octubre celebrará sus 120 años de historia, es un símbolo de identidad y pertenencia para la comunidad.

