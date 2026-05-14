La Municipalidad de San Carlos realizó obras de infraestructura en dos distritos del sur departamental

La Municipalidad de San Carlos, en conjunto con la Dirección de Obras, Servicios Públicos y del CIC (Centro Integrador Comunitario) de Chilecito, realiza un plan integral de mejoras en la infraestructura de los distritos del sur de San Carlos.

En Chilecito, se concretó la construcción de los baños del Centro de Jubilados Chilecito, una obra que busca brindarle mayor comodidad a los adultos mayores que allí asisten. Además, se dio inicio a la obra de los baños en el Club Deportivo Chilecito.

También se llevó a cabo la construcción de dos puentes que permitirán dar continuidad a la calle Martínez de Rosas, mejorando la circulación vehicular.

Por otro lado, en Pareditas se realizaron refacciones de más de 120 metros de cordones de acequia, además de la reparación y limpieza de acequias que obstruían el normal paso del agua. También se efectuaron tareas de mantenimiento de las rejillas ya existentes y construcción de nuevas las cuales permitirán mejorar el drenaje y buen flujo de agua.

De esta manera la Municipalidad de San Carlos, continúa trabajando de manera articulada junto a instituciones y vecinos, impulsando obras que mejoran infraestructura y la calidad de vida en cada distrito del departamento.