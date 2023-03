Agustina Tramontana fue agredida en la madrugada del martes cuando atendía en el bar Maldito Perro. Un hombre le partió un vaso en la cabeza. La víctima no tiene obra social ni ART.

En la madrugada de este martes le partieron la cara con un vaso a una joven de 21 años que trabaja en un bar de la Arístides. La chica trabaja allí en negro. Agustina Tramontana quedó en medio de una pelea entre dos clientes y uno de ellos partió un vaso en la cara. Le desfiguraron el rostro y le pusieron 15 puntos de sutura en el hospital Lagomaggiore. No tiene obra social ni nada que la ampare.

«No estoy en blanco. Hace tres meses que trabajo en el bar y hacía entre 8 y diez horas. Mi horario de trabajo es rotativo. Casi siempre entraba a las 9 de la mañana y sino ingresaba a las 17 en el horario de apertura. Hasta las 2 de la mañana».

La joven afirma que el propietario nunca le dijo que la iban a poner en blanco, ni a los encargados. No tiene obra social ni ART.

Cabe señalar que todo empleado que es contratado en blanco por una empresa tiene obra social paga. Para casos de enfermedad y Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART). Para cubrir gastos de accidentes.

Respecto a la cirugía estética que necesita dijo: «No sé si se van a hacer cargo. Me la va a pagar mi papá, no puedo ni mirarme al espejo porque lloro. Tengo el rostro muy desfigurado, por eso tampoco he salido en la tele. No siento vergüenza, es solo que yo no soy esto. No es mi cara».

El dueño de Maldito Perro pero se negó a dar precisiones sobre el hecho. Dijo que ya había hablado del tema de la inseguridad en otros medios. Pero no se refirió al ataque que sufrió su empleada. Cuando fue consultado respecto a la situación laboral de Agustina, ratificó que está en negro.