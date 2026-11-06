La movida de un intendente para profesionalizar su planta de personal y sacar chapa para el 2027

Los trabajadores de la Municipalidad de Maipú tendrán la posibilidad de acceder a un título universitario sin dejar su ámbito laboral. El municipio puso en marcha, junto con la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), una carrera de Técnico en Gestión y Administración en Instituciones Públicas, que será otorgada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

La propuesta apunta a incorporar herramientas técnicas para quienes se desempeñan en distintas áreas de la administración local y profundizar sus conocimientos sobre el funcionamiento del Estado, la gestión de recursos y la elaboración de políticas públicas.

El programa forma parte de una política de formación que la comuna viene desarrollando para sus empleados, con instancias de terminalidad educativa en los niveles primario y secundario. En este caso, el convenio con la universidad representa un paso hacia la educación superior y la capacitación profesional específica.

La carrera incluye contenidos vinculados con la organización y administración de instituciones públicas, el análisis de las estructuras estatales y el diseño de procedimientos para mejorar su funcionamiento. También contempla herramientas para elaborar diagnósticos organizacionales, formular proyectos y participar en la ejecución de políticas públicas.

Uno de los objetivos es que los trabajadores puedan aplicar esos conocimientos en sus tareas cotidianas, desde la atención al público hasta la planificación y coordinación de distintas áreas municipales.

El intendente Matías Stevanato sostuvo que la capacitación del personal es una herramienta para mejorar los servicios que recibe la comunidad. “Invertir en la formación de nuestros trabajadores municipales es también invertir en mejores servicios para la comunidad”, afirmó.

La iniciativa plantea además la posibilidad de jerarquizar la carrera administrativa mediante una formación universitaria vinculada directamente con las responsabilidades que implica la gestión pública.

Por ahora, la información oficial no especifica cuántos empleados participan de esta primera instancia ni la duración del cursado. La propuesta se suma a los acuerdos de cooperación que Maipú mantiene con la UNCuyo y abre una nueva alternativa de formación para el personal de la administración local.