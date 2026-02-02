La mortalidad infantil en Argentina aumentó 0,5 puntos por primera vez desde 2002

Tras más de 20 años, Argentina registró una suba significativa en la tasa de mortalidad infantil. En concreto, el índice se incrementó 0,5 puntos y pasó de 8 a 8,5 muertes cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024, de acuerdo con el informe de Estadísticas Vitales difundido por el Ministerio de Salud. Fue el primer aumento desde 2002.

Según los datos oficiales, durante 2024 se contabilizaron 3.513 fallecimientos de niños menores de 12 meses en todo el país, siendo las provincias más afectadas Corrientes -con una tasa de 14-, seguida por Chaco -con 11,8- y La Rioja -con 11,7 muertes infantiles por cada 1.000 nacidos vivos-. También se ubicaron por encima del promedio nacional Formosa y Santiago del Estero, con 10,7.

En el polo opuesto se encuentra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que presentó la tasa más baja, con 4,9 fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos. En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de casos, con 1.236 muertes infantiles, seguida por Santa Fe, con 275, y Córdoba, con 231.

El informe difundido explica que los únicos períodos recientes en los que se habían registrado incrementos fueron entre 2001 y 2002, de 2006 a 2007, de 2021 a 2022 y de 2023 a 2024, aunque en todos esos casos los aumentos fueron menores al observado en el último registro. Desde el año 2000, cuando la tasa alcanzaba los 16,6 puntos, el indicador había mostrado una tendencia sostenida a la baja.

Hay que remarcar que la tasa de mortalidad infantil mide la relación entre el número de niños que fallecen antes de cumplir un año de vida por cada 1.000 nacimientos ocurridos en un año y en un área geográfica determinada.