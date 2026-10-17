La morosidad de las familias bajó en agosto, pero sigue siendo casi el doble que hace un año

La morosidad de las familias registró una leve baja en agosto, después de haber vuelto a subir en julio. Sin embargo, el retroceso fue acotado y el indicador continúa en niveles elevados: según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), llegó al 12,81% de los préstamos, casi el doble que hace un año.

El informe sobre bancos de la entidad reflejó una caída de 0,13% respecto de julio. En la comparación interanual, en cambio, la irregularidad crediticia aumentó 6,21%, al pasar del 6,6% en agosto de 2025 al 12,81% en el mismo mes de 2026.

Según explicó el BCRA, la variación mensual respondió a una reducción del 0,98% en el saldo real de los créditos en situación irregular, mientras que el financiamiento total se mantuvo prácticamente sin cambios en términos reales.

La morosidad de las familias, casi el doble que hace un año

El comportamiento de agosto interrumpió la suba que se había registrado en julio, cuando la mora de los hogares avanzó 0,1%. Antes de ese incremento, el indicador se había mantenido estable en junio, luego de la tendencia ascendente que arrastraba desde fines de 2024.

Sin embargo, aunque el último dato mostró una mejora mensual, la comparación con agosto del año pasado da cuenta de un deterioro significativo en la capacidad de pago de las familias: la baja de 0,13% no alcanza para revertir el incremento acumulado durante los últimos doce meses, período en el que el indicador pasó del 6,6% al 12,81%.

Qué pasó con la morosidad de las empresas

En el segmento empresarial, la evolución fue diferente. La irregularidad de los préstamos a las empresas se ubicó en el 3,8% en agosto, con un incremento de 0,18% respecto de julio.

Pese a esa suba, el indicador general de morosidad del crédito al sector privado se mantuvo prácticamente estable. El ratio total alcanzó el 7,75%, frente al 7,73% registrado el mes anterior.

La evolución de los préstamos a las familias y a las empresas mostró, así, comportamientos distintos durante agosto: mientras la mora de los hogares retrocedió levemente, la correspondiente al sector empresarial volvió a aumentar.

La probabilidad de incumplimiento registró una nueva baja

Otro dato del informe del Banco Central fue la evolución de la probabilidad de default estimada (PDE), un indicador que mide la posibilidad de que los deudores incumplan sus obligaciones.

En agosto, la probabilidad de incumplimiento del crédito al sector privado cayó por tercer mes consecutivo. El indicador general bajó 0,1% y se ubicó en el 2,26%.

Al desagregar los datos por tipo de deudor, la probabilidad estimada de incumplimiento de las familias descendió al 3,71%, una reducción mensual de 0,24%. En el caso de las empresas, se mantuvo prácticamente sin cambios, en torno al 1,1%.