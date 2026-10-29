La Mona Jiménez en Mendoza: cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas

La Mona Jiménez llegará a Mendoza para protagonizar una noche a puro cuarteto. El artista referente del cuarteto cordobés se presentará el sábado 19 de diciembre en el Predio Ferial Las Heras, en una fecha que también contará con Kapanga.

Las entradas están disponibles desde el pasado martes 27 de octubre a través de la plataforma Universo Tickets. Los precios varían según el sector y van desde los $40.000 hasta los $220.000.

El recital tendrá su apertura de puertas a las 21 y será exclusivo para mayores de 18 años.

Cuánto cuestan las entradas

Los tickets se comercializarán con diferentes alternativas de ubicación y acceso al predio. Estos son los valores informados por la organización:

Entrada general: desde $40.000.

desde $40.000. Sector VIP: desde $80.000.

desde $80.000. Espacio Adrenalina: $220.000.

Los montos corresponden a los precios comunicados para cada sector. Para conocer la disponibilidad y las condiciones de compra, los interesados pueden consultar directamente en la ticketera oficial.

Kapanga se sumará a la fiesta

La presentación tendrá a Kapanga como parte de la previa, con un repertorio que combinará rock, ska y otros ritmos populares antes del show principal.

La llegada de La Mona Jiménez forma parte de la agenda de recitales de fin de año en Mendoza. El artista, uno de los máximos referentes del cuarteto argentino, desembarcará con un espectáculo centrado en sus canciones más conocidas y en el baile, una de las marcas distintivas de sus presentaciones en vivo.