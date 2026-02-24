La ministra de Seguridad brindó detalles sobre el intento de fuga de presos en Almafuerte

Un operativo de urgencia en el Complejo Penitenciario N°3 Almafuerte, en Cacheuta (Luján de Cuyo), desactivó un intento de fuga que involucra a seis internos. Durante las requisas se encontraron partes de una pistola desarmada, municiones y armas blancas ocultas dentro del pabellón, un hallazgo que encendió todas las alarmas en el sistema penitenciario provincial.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, brindó detalles en conferencia de prensa y defendió el esquema de control implementado en julio pasado. El sistema establece que cualquier persona que ingrese al penal —ya sea docente, abogado o visitante— debe atravesar revisiones estrictas similares a las de un aeropuerto.

No obstante, la funcionaria admitió que el ingreso de elementos prohibidos podría haberse producido a través de visitantes. En ese sentido, planteó la necesidad de reforzar los controles con tecnología como cámaras con reconocimiento facial y escáneres de mayor precisión, para complementar el trabajo del personal en las receptorías.

Respecto de una posible complicidad interna, Rus fue cauta. Señaló que la investigación está en etapa inicial y que aún no existen elementos para confirmar participación de agentes penitenciarios. “Es muy temprano”, remarcó, y aclaró que cualquier imputación dependerá de lo que arroje el sumario preliminar.

También se analiza la hipótesis de colaboración externa. Para eso, será clave el peritaje sobre teléfonos celulares secuestrados, que podrían aportar información sobre contactos o planificación previa desde fuera del establecimiento.

El intento de fuga habría sido planificado desde el módulo 4.3, donde fueron identificados los seis internos como presuntos implicados. Según trascendió, las piezas del arma de fuego estaban escondidas en un conducto metálico soldado sobre el enrejado del patio, un elemento que no formaría parte de la estructura original del penal.

El hallazgo abre interrogantes sobre los mecanismos de ingreso y ocultamiento de objetos prohibidos en uno de los complejos penitenciarios de mayor seguridad de la provincia. Mientras avanza la investigación, el Gobierno anticipa que podría profundizar la inversión en tecnología para evitar nuevos intentos de fuga.