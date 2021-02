Se trató de una sesión de ánimos caldeados la de este martes en el Senado de Mendoza que terminó con un pedido de informe aprobado por unanimidad en el que se emplaza al Ministerio de Salud – a cargo de Ana María Nadal- a dar una lista con los nombres y apellidos de quienes recibieron la vacuna contra en coronavirus en la provincia.

Al mismo tiempo, se hizo viral este martes un listado en las redes sociales con supuestos vacunados VIP en Mendoza, entre los que se incluye a políticos y sus familiares, empresarios, dirigentes de fútbol y periodistas, entre otros. Varios de ellos salieron a desmentir que hayan recibido alguna dosis de la vacuna contra el coronavirus.

La tensión en el edificio de la Legislatura se inició durante el tratamiento del decreto que mandó el Ejecutivo en el cual se establecen topes a los aumentos en el Impuesto Inmobiliario que se había planteado en la ley de Avalúo e Impositiva. Esto se da tras el gran escándalo que se produjo por las fuertes subas en el Automotor, donde también se tuvo que trazar un límite en los incrementos. Desde la oposición fustigaron al oficialismo por haber aprobado estas leyes en diciembre del 2020 a pesar de sus advertencias.

Ante los pases de factura, desde la UCR decidieron responder a los reclamos trayendo a colación la polémica por los vacunados VIP que se destapó el pasado viernes y que provocó la renuncia del ministro de Salud, Gines González García.

Rápido de reflejos, el senador Marcelo Romano, de Protectora, pidió el tratamiento in voce de un pedido de informe a la cartera que dirige Nadal para que se dé a conocer el listado de mendocinos que han podido acceder a la vacuna. «La sociedad mendocina tiene una duda gigante. Espero que los legisladores del oficialismo acompañen porque el que no debe, no teme», dijo Romano subiendo la apuesta.

Tras un cuarto intermedio para darle forma al proyecto, Romano notificó que se basa en tres puntos:

Solicitar un informe sobre cuántas dosis envió la Nación a Mendoza y cuántas fueron aplicadas

Solicitar un listado con nombre, apellido, DNI y domicilio de las personas vacunadas

Solicitar que la información sea clasificada según el Aérea de Salud Departamental

Además indicó que será la comisión de Salud del Senado la que llevará adelante el análisis de estos datos y que el plazo se establecerá en 72 horas.

Con respecto al punto dos, Romano aseguró que el derecho a la salud de toda la comunidad es superior al derecho a la intimidad.