La minera San Jorge llegó al fútbol mendocino: ¿a qué emblemático club sponsorea?

Desde hace ya un largo tiempo, todo lo que rodea a la minera San Jorge es noticia. Y esta vez, aunque no se trata de un hecho directamente vinculado a su actividad, no fue la excepción: para este 2026, la compañía desembarcó como uno de los sponsors principales de uno de los clubes de fútbol más emblemáticos de Mendoza.

Se trata de Huracán Las Heras, que incorporó a PSJ Cobre Mendocino como uno de sus patrocinadores principales. De este modo, el Globo -que milita en el torneo Federal A, tercera categoría del fútbol argentino- lucirá la marca de la empresa en el frente de su camiseta, junto al auspicio de la Municipalidad de Las Heras.

El vínculo entre Huracán y PSJ Cobre Mendocino no es casualidad, ya que el desarrollo minero que llevará adelante la compañía está ubicado en Uspallata, justamente una localidad de Las Heras.

PSJ Cobre Mendocino es uno de los sponsors del Globo (Foto: Prensa de Huracán Las Heras).

Otro factor a tener en cuenta es que el otro patrocinador del club, el municipio lasherino, tiene en su principal figura -el intendente Francisco Lo Presti- uno de los principales defensores del proyecto minero.

En este contexto, cabe resaltar que se vio al jefe comunal en el último partido del Globo vistiendo la actual camiseta, la cual ya luce en su frente el “PSJ Cobre Mendocino”.

Cabe recordar que, pese a las protestas de agrupaciones ambientalistas y de un sector de la oposición, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino fue aprobada por la Legislatura y oficializada por el Ejecutivo.