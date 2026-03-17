La millonaria suma que dejó el Mundial de la Hamburguesa en Ciudad

La Nave Cultural en la Ciudad de Mendoza fue nuevamente el epicentro de uno de los eventos gastronómicos más convocantes de la provincia con la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa, que logró reunir a unas 15.000 personas a lo largo de dos jornadas.

El encuentro consolidó su crecimiento y reafirmó su atractivo tanto para el público local como para turistas. En esta oportunidad participaron 19 hamburgueserías provenientes de diez departamentos de la provincia, lo que fortaleció el carácter federal del evento y su posicionamiento dentro de la escena gastronómica mendocina.

En términos económicos, el evento alcanzó un impacto total de $261.296.000, lo que representa un incremento del 72% en comparación con la edición anterior. Este crecimiento estuvo impulsado por el alto nivel de consumo registrado durante las jornadas.

Según los datos relevados, las hamburgueserías comercializaron 17.100 combos, generando una facturación estimada en $188.100.000. A este monto se sumaron las ventas de food trucks, bebidas y otros servicios, que alcanzaron los $73.196.000.

El gasto promedio por asistente se ubicó en $17.500, lo que refleja una activa participación del público en la propuesta gastronómica.

En esta edición participaron locales como Bairoleto Hamburguesas, Buleburgers (Guaymallén), Burger Point’s (Las Heras), Burger Shoppe (Godoy Cruz), Burgerhood, Burgery, Cacha’s Food (San Martín), Estilo Smash, Food Fighter (Luján de Cuyo), Jack House, Mendoburger (Luján de Cuyo), Mosh (Godoy Cruz), Peak Burgers (Luján de Cuyo), Pez de Montaña (San Carlos y Tunuyán), Roux Street (San Rafael), Smash Club, Smoky (Godoy Cruz), TBT y Vicios Club de Burgers.

La organización implicó una inversión total de $59.810.000, con una destacada participación del sector privado, que aportó más del 70% del financiamiento. Este respaldo evidencia la confianza de las marcas en el evento y su proyección a futuro.

Además, contó con el acompañamiento de firmas como Simplot —encargada de las papas fritas— y Milkaut, junto a otras empresas como Fay’s Panificados, AB Logística, UTHGRA, Ibaceta y Montemar.

Con estos resultados, el Mundial de la Hamburguesa 2026 no solo reafirmó su éxito en términos de convocatoria, sino que también se consolidó como un motor económico clave para Mendoza.

El evento que organiza la Ciudad de Mendoza mostró que el impulso al desarrollo del sector gastronómico, genera un impacto directo en la economía local y se posiciona como un importante atractivo turístico y cultural, que demanda además una articulación logística integral en materia de limpieza, tránsito y seguridad para su correcto desarrollo.