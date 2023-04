La millonaria cifra en dólares que cobra Alfa por presencias en boliches.

Alfa, quien fue el participante más polémico y criticado del reality “Gran Hermano”, mantiene su fama y su contacto con el público asistiendo a boliches para hacer lo que se denomina “hacer presencia”, es decir, estar un rato en el local bailable, firmar autógrafos y sacarse fotos.

Tras salir del reality, varias marcas se interesaron por Alfa y hasta fue confirmado para la nueva edición del “Bailando 2023”, el programa conducido por Marcelo Tinelli que desde esta temporada se emitirá en América.

Ahora, se reveló la millonaria cifra en dólares que pide Alfa por presencias en boliches.

En este sentido, Walter “Alfa” Santiago fue uno de los participantes más polémicos, tanto dentro como fuera de la casa, y a pesar de que el sexagenario oriundo de Tigre no llegó a la instancia final del reality, supo hacerse un lugar en los medios y consolidar una fama importante. Es por esta razón que su personaje se volvió masivamente popular y el ex Gran Hermano no para de hacer apariciones públicas en programas de televisión o en distintos eventos

Ayer por la tarde se filtró un audio de Alfa en la que comenta qué monto exorbitante pide para asistir a un evento

Cuánto pide Alfa por presencias en boliches

Según el audio que pasaron en LAM, Alfa decía: “¿Qué tal, cómo te va, viejo? Mirá… lo que están cobrando todo, y yo te tengo que cobrar más porque tengo mucho más arrastre que el resto. Es mil dólares más el traslado. Decime vos”.

En la conversación, el ex participante de Gran Hermano se jacta de que su figura como mediático repercute más en el público en comparación con la del resto de sus ex compañeros del reality.

Sin embargo, tras exponer el material al aire, Ángel De Brito, el conductor del programa, aclaró que la gran mayoría de los ex Gran Hermano están cobrando en dólares porque suelen ser contratados para ir a eventos en Uruguay.