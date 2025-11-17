La metalúrgica está en su peor momento: octubre cerró con caídas y Mendoza volvió a quedar en rojo

La industria metalúrgica continúa sin señales claras de recuperación. Durante octubre, el sector registró una caída interanual del 4,6% y Mendoza volvió a ubicarse entre las jurisdicciones con números negativos, según el informe del Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA.

Si bien en relación a septiembre hubo un leve repunte del 0,3%, la actividad acumula apenas 0,1% de crecimiento en lo que va del año y aún se encuentra 17,7% por debajo de los niveles máximos alcanzados a mediados de 2023. Un retroceso que demuestra la fragilidad del sector y la falta de un rebote sostenido.

La Utilización de la Capacidad Instalada (UCI) también mostró resultados preocupantes: cayó 6% interanual, alcanzando valores comparables a los del período marzo-junio de 2020, uno de los momentos más críticos para la industria nacional.

El informe advierte que la mayoría de los rubros exhibieron variaciones negativas. La Fundición lideró la contracción con un -12,7%, seguida por Bienes de Capital (-3,9%) y Autopartes (-2,5%). También finalizaron con números en rojo Equipos y Aparatos Eléctricos (-8,6%), Equipamiento Médico (-3,7%) y Otros Productos de Metal (-2,8%).

Aun así, algunos segmentos mostraron un freno en la caída durante el primer semestre: Maquinaria Agrícola registró -0,8%, mientras que Carrocerías y Remolques logró un desempeño positivo del 2,6%, constituyéndose como una de las pocas excepciones dentro del mapa industrial.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, fue contundente al describir la situación: “La industria metalúrgica atraviesa un momento muy complejo, con niveles de actividad excepcionalmente bajos y con importaciones que crecieron alrededor del 70% interanual”. Además, remarcó la urgencia de una estrategia estatal: “Necesitamos una política industrial seria. Detrás de cada producto que fabricamos hay empleo, consumo local y desarrollo. Si la producción nacional queda fuera de la agenda, todo eso se debilita”.

El empleo tampoco escapa a la crisis: el sector evidenció una baja interanual del 2,9%, con un retroceso adicional del 0,1% respecto a septiembre.

Las perspectivas para los próximos meses tampoco resultan alentadoras. En octubre, el 67,4% de las empresas consideró que su producción se mantendría igual o podría caer. En materia de empleo, el 83,3% no proyecta mejoras o incluso evalúa reducir personal.

A nivel territorial, casi todos los distritos registraron caídas. Buenos Aires encabezó los retrocesos con -7,7%, seguida por Mendoza (-4,4%), Córdoba (-3,7%) y Santa Fe (-2,2%). Solo Entre Ríos mostró un avance marginal del 0,5%.

El informe también da cuenta del crecimiento sostenido de las importaciones de productos metalúrgicos, que en septiembre alcanzaron US$ 2.717 millones, lo que significa una suba del 18,7% interanual en dólares y del 42,6% en toneladas. Las compras externas crecen a un ritmo del 5,6% promedio desde mediados de 2023.

Mientras tanto, las exportaciones del sector retrocedieron 5,7%, ubicándose en US$ 416 millones durante el último registro mensual.

Con producción debilitada, empleo en retroceso y un mercado interno apático, la metalúrgica encara un cierre de año cargado de incertidumbre.