La mendocina Mercedes Llano impulsa un proyecto por una supuesta red rusa de desinformación contra Milei

La diputada nacional por Mendoza, Mercedes Llano presentó un proyecto en la Cámara de Diputados vinculado a la denuncia de una presunta red de desinformación de origen ruso que, según el oficialismo, habría operado en el país.

La legisladora mendocina, integrante de La Libertad Avanza, es la autora de una iniciativa que propone expresar el “más enérgico repudio” a lo que define como maniobras de injerencia extranjera con fines de desestabilización institucional.

Según los fundamentos del proyecto, existiría una “red sofisticada” que habría operado en Argentina mediante la difusión de noticias falsas y la creación de identidades periodísticas artificiales, incluso con uso de inteligencia artificial, con el objetivo de influir en la opinión pública.

En ese marco, la diputada sostuvo que estas acciones “buscan erosionar la confianza en las instituciones democráticas y distorsionar el debate público”, al tiempo que remarcó la necesidad de defender la “soberanía informativa”.

El planteo del oficialismo y sus implicancias

La iniciativa se enmarca en una postura más amplia del Gobierno nacional, que viene denunciando la existencia de operaciones de desinformación y, en paralelo, adoptó medidas como la revisión de acreditaciones a medios en Casa Rosada.

Desde el oficialismo sostienen que estas supuestas maniobras incluirían financiamiento de contenidos engañosos y estrategias digitales orientadas a amplificar mensajes con impacto político.

En ese contexto, Llano planteó que el proyecto apunta a “refutar estas maniobras” y reafirmar el compromiso con la transparencia informativa, al tiempo que defendió el fortalecimiento del periodismo independiente como respuesta a este tipo de fenómenos.

Un perfil activo dentro del bloque libertario

No es la primera vez que la diputada mendocina impulsa iniciativas de este tipo. En otras oportunidades ya había presentado proyectos vinculados a la denuncia de contenidos considerados falsos o distorsionados en el plano internacional, lo que marca una línea de acción dentro de su agenda legislativa.

Con mandato hasta 2027 en la Cámara baja, Llano se consolida como una de las voces del oficialismo en temas vinculados a comunicación, institucionalidad y debate público, con un perfil que trasciende el plano provincial.