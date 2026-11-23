La joven sanrafaelina Giuliana Mangani, de 23 años, fue elegida Miss Mundo Argentina 2026 durante la ceremonia realizada el domingo 22 de noviembre en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

Tras representar a Mendoza en el certamen nacional en el que superó a María Azul Rodríguez (Córdoba), ahora tendrá el desafío de llevar la bandera argentina a Miss Mundo 2027, la 74º edición del concurso, que se celebrará en Tanzania en el mes de mayo.

Ante la ausencia de Alina Akselrad, Miss 2025, Mangani recibió la corona de manos de Guadalupe Alomar, Miss Mundo Argentina 2024, luego de participar en una competencia que reunió a representantes de distintas provincias del país entre el 18 y el 22 de noviembre.

Oriunda de San Rafael, Giuliana estudia la carrera de Economía en la Universidad Nacional de Río Cuarto y combina su formación académica con un fuerte compromiso social, uno de los aspectos centrales de su participación en el certamen.

Además de su participación en el concurso, desarrolla un proyecto social denominado Nuevo Rumbo, que apunta a brindar herramientas a personas que buscan reinsertarse en el mercado laboral o comenzar un emprendimiento.

La iniciativa forma parte del programa internacional “Belleza con propósito” que es impulsado por el propio certamen. Está vinculada a su historia familiar y a las dificultades que enfrentan quienes no cuentan con oportunidades de formación.

La representante mendocina ahora comenzará su preparación para la competencia internacional, donde tendrá que afrontar una agenda de actividades y distintas instancias de evaluación.

Con la coronación, Mangani llevará la representación argentina a Miss Mundo 2027 y buscará destacarse en uno de los concursos de belleza más reconocidos a nivel internacional.