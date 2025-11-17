La medida que aplicó la Corte para descongestionar el sistema judicial

La Suprema Corte implementó una medida para mejorar el acceso a la justicia y descongestionar el sistema judicial. Mediante una acordada publicada en el Boletín Oficial, se aprobó el nuevo procedimiento de “Agilización del proceso de otorgamiento del Beneficio de Litigar Sin Gastos (BLSG) – Facilitar el acceso a Justicia”.

Este proyecto tiene como objetivo fundamental digitalizar y simplificar la tramitación del beneficio de litigar sin gastos, un mecanismo procesal esencial que garantiza el derecho fundamental de acceso a la justicia para aquellos ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica.

La decisión de modernizar el proceso se basó en un exhaustivo análisis estadístico que reveló la urgencia de cambiar la gestión de este trámite:

Alto Impacto: Los incidentes relacionados con el BLSG constituyen un volumen considerable, representando cerca de 4.000 causas. Esto significa que casi el 25% del total de las causas que pagan tasa de justicia en el fuero Civil, Comercial y Minas de la provincia se encuentran bajo este régimen, generando una significativa carga administrativa.

Congestión: La alta incidencia de estos trámites estaba ralentizando la administración general de justicia.

La solución adoptada por la Corte se basa en la integración tecnológica y la simplificación de la prueba de la situación económica. El nuevo mecanismo permitirá la consulta automatizada de datos a través de la Dirección Nacional SINTyS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social), gracias a un convenio rubricado en abril de 2025.

Este procedimiento digital se aplicará en todos los fueros y las cuatro Circunscripciones donde se tramita el incidente del BLSG. Su implementación está sustentada en la reciente Ley N° 9.658 (promulgada en septiembre de 2025), que reformó el artículo N° 96 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario para modernizar y adecuar el régimen del Beneficio de Litigar Sin Gastos.

Para solicitar el beneficio bajo esta nueva modalidad, los requisitos de información se reducen al mínimo indispensable: únicamente se requerirán el DNI, CUIL, nombre y apellido, fecha de nacimiento y sexo de la persona peticionante.