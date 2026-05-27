La medida del Ministerio de Salud para incentivar la vacunación en toda la provincia

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza estableció que todos los centros de salud y efectores del primer nivel de atención que cuenten con vacunatorio habilitado deberán garantizar la aplicación de vacunas durante la totalidad del horario de funcionamiento asistencial.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 909, firmada por el ministro Rodolfo Montero, y apunta a fortalecer las estrategias de inmunización en la provincia, especialmente frente a la “reemergencia de enfermedades prevenibles a nivel regional y global”

Según argumentó el Gobierno provincial, muchas personas no logran vacunarse por restricciones horarias en los vacunatorios, una situación que afecta principalmente a trabajadores, estudiantes, cuidadores y población vulnerable.

Qué cambia con la nueva resolución

Hasta ahora, en muchos centros de salud la vacunación funcionaba únicamente en franjas horarias específicas dentro del horario total de atención.

Con la nueva resolución, los establecimientos públicos alcanzados deberán garantizar la administración de vacunas durante toda la jornada asistencial.

Además, deberán asegurar:

personal capacitado;

mantenimiento de la cadena de frío;

disponibilidad de insumos;

registro oficial de las dosis aplicadas;

y cumplimiento de las normas nacionales y provinciales de inmunización.

El objetivo: evitar “oportunidades perdidas”

Uno de los conceptos centrales de la resolución es el de “oportunidades perdidas de vacunación”.

El Ministerio explicó que esto ocurre cuando una persona concurre a un centro de salud, reúne condiciones para vacunarse, pero no recibe la dosis correspondiente por cuestiones operativas o de organización.

Por eso, la normativa también establece que la vacunación deberá integrarse a toda consulta sanitaria y promoverse activamente en cada contacto con el sistema de salud.

Contexto epidemiológico y caída de coberturas

La resolución se enmarca en un contexto de preocupación sanitaria por la baja de coberturas de vacunación registrada en distintos países tras la pandemia y por la reaparición de enfermedades prevenibles.

El Gobierno recordó además que la vacunación es obligatoria según la Ley Nacional 27.491 y constituye una estrategia de salud pública “preventiva y altamente efectiva”.