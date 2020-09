Medios de Comunicación del Valle de Uco entrevistaron a la Doctora “Chinda Brandolino” quien visibiliza su perspectiva de la conocida “Pandemia” que se vive a nivel mundial.

Radio Hits 105.3 y La Cima 99.7 fueron las emisoras que protagonizaron la entrevista de la Doctora Brandolino en exclusiva para la Provincia de Mendoza. Es miembro de Médicos por la Verdad y es Médica recibida en la Universidad Nacional de la Plata con especialidad en clínica médica, medicina en el trabajo, medicina legal, medica legista, fue perito de oficio en la Provincia de Buenos Aires, docente, historiadora, conferencista, entre otras formaciones.

En comunicación con Luis Montiel y Fiama Castillo (periodistas), la Doctora manifestó que el virus de Covid-19 existe y dio a conocer su postura sobre el mismo; “…el virus SARS-COV-2 es un miembro de la familia del coronavirus, hay una diversa variedad y habitan en una gran variedad de mamíferos, lo portan en su flora bacteriana y viral.

Luis Montiel, Fiama Castillo / Gentileza

Dentro del coronavirus el SARS-COV-2 es un espécimen de esta variedad de virus que en los años 2002 y 2004 provocó una gran inflamación respiratoria. Este fue manipulado como arma de guerra en los EE.UU hasta el año 2011 que se prohibió la manipulación; fue el mismísimo Director del CDC de los Estados Unidos Francis Collins el que autoriza nuevamente la manipulación de virus como armas biológicas, eso se llama enriquecimiento viral y en el año 2017 Fauci, actual Director de Epidemiología de los EE.UU financia el traslado de ese virus a China donde sí está permitido el enriquecimiento de virus y otras manipulaciones biológicas…” de esta manera explicó cómo llegó al país oriental.

¿Cómo surge el virus Covid-19?

Los periodistas con el objetivo de mostrar la otra parte del debate de Covid-19 permitieron que Brandolino expusiera con detalles como surge la manipulación de SARS-COV-2, “…El Instituto de Burhan que lleva el número de registro 666 se dedicó a la manipulación y justamente como accidente, yo no creo que hubo ningún accidente sino que todo esto fue prolijamente planeado, aparece una aparente contaminación con este virus que se traslada rápidamente en avión saltando lugares aledaños y van a Irán, Italia, una cosa increíblemente llamativa que los virus ahora viajan en avión…” mencionó.

Chinda Brandolino anuncia que la elite gubernamental y la política tienen una gran participación en el contexto actual que se vivencia, por ambición, poder y dominación. Describe que es una plutarquía en el hemisferio norte de quienes ejercen poder en los pueblos, las personas más ricas en el mundo que han decidido hacer una política de dominación sobre el resto del mundo, particularmente en el hemisferio sur por su riqueza en los recursos naturales que no son explotados. “…No estamos hablando de conspiraciones, estamos hablando de política…” expresó eufórica.

Su postura exhibe que los dueños del poder están tratando de reemplazar las guerras convencionales con armas por guerras bacterianas, biológicas que son más baratas y más eficientes. “…Por contratos comerciales de dos países de gobiernos socialistas, Italia y España se compraron las vacunas para la gripe en China…” Y la Doctora expone que se viraliza Covid-19 por que el virus que se utiliza en las vacunas de gripe para inmunizar, se cultivan previamente, son replicadas en líneas celulares de animales, “…en el caso de la gripe se replica en perros, el perro tiene el coronavirus y cuando se retiró el virus para hacer la vacuna se arrastró el coronavirus, si el perro fue inmaculado por un SARS cuando se utilizaron líneas celulares para vacuna de gripe se arrastró con el sarcor2, esto es lo que muchos científicos han denunciado…”.

En base a esta explicación se demuestra el motivo por el cual los más afectados en “pandemia” son los adultos mayores, debido a su obligada vacunación. Otros de los puntos expuestos por Brandolino es sobre la biología de Covid-19, “…son neumonitis porque el virus se multiplicó y llegó al sistema respiratorio por sangre, porque son inoculado, y solamente puede adquirir tanta peligrosidad cuando tuvo mucho tiempo para replicarse dentro del organismo que no tiene un aparato inmunológico para defenderse ósea los ancianos o un joven inmune deprimido…”.

En las personas jóvenes asegura que da una gripe leve que provoca perdida del olfato de 5 días sin ninguna consecuencia peligrosa.

¿Qué pasa con la vacuna de Covid-19?

La Doctora plantea que la vacuna es un plan de exterminio, “…es absurdo pensar que un coronavirus que lleva mutaciones va ser útil una vacuna para el año que viene, es tomarnos el pelo a todos los médicos, es la razón del fracaso de la vacunación de la gripe. Si yo estoy haciendo la vacuna con virus influencer de este año, el próximo ya se adaptó a los aparatos inmunológicos y no va a servir la vacuna, no serán las mismas características…” mencionó.

En el año 2019 en el país fallecieron más de 35.000 personas por gripe y no fue una alerta, “…en ese entonces nadie paró el país, nuestros médicos no piensan, tienen que estudiar la carrera de nuevo. El virus puede salir con una gotita de flujo que tiene un alcance de 50 centímetros no puedo creer que piensen que a un metro y medio puede saltar, no es superman, el virus es mucho menos peligroso que lo que esta PLANDEMIA mediática nos hace creer…” comentó.

¿Cómo se registran los positivos de coronavirus y fallecidos?

“…Están diciendo que las camas están colapsadas y si el año pasado tuvimos 35.000 muertos por gripe y llevamos 7.000 por coronavirus, el año pasado qué hicimos, nos tiramos al océano, no nos suicidamos. Se engordan las cifras, ahora están diciendo que toda persona que le da positivo el test de PCR a toda la familia también se los considera contagiados, así se engordan las cifras…” mencionó en la entrevista para aquellas personas que desconocen las estrategias que ella considera utilizadas.

También anunció que se están dando por fallecidos de coronavirus a personas que mueren por otras patologías, “…si tuvo una insuficiencia respiratoria automáticamente los obligan a poner que murió de covid-19 y así hay múltiples denuncias con nombre y apellido…”.

“PCR”

La reacción en cadena de la polimerasa, es la encima que permite la réplica de los virus, en una muestra de sangre en donde se inocula a una persona con un determinado virus, se saca esa sangre y se cuenta las réplicas en donde sirve la utilización. “…El mismo autor anuncia que la PCR no se puede usar como diagnóstico porque es una secuencia de nucleótidos, el ácido ribonucleico tiene porciones que es una plantilla que reacciona con la polimerasa por sus secuencias, hay muchos otros virus que pueden tener la misma secuencia en una zona de su estructura y hay millones de partículas de ácido nucleico en nuestras células que pueden reaccionar con la PCR, entonces pueden dar falsos positivos en un 80% de las veces, por eso su autor dijo que no se utiliza para diagnóstico…”.

Brandolino expresó que se deben generar los anticuerpos contra el coronavirus, “…si el gobierno realmente quiere la salud de su pueblo debe hacer con cada paciente que entre con PCR positivo un dosaje de anticuerpos IGG e IGM para coronavirus, serología se llama. Si tiene IGM está padeciendo la enfermedad y si tiene IGG quiere decir que tuvo pero generó anticuerpos, estoy segura que toda la población joven ya tiene anticuerpos…”.

LA CUARENTENA

Chinda sostiene que el gobierno que quiere cuidar a su población solo otorga cuarentena a los pacientes enfermos, el resto debería circular para no parar la economía del país y además la gente joven genera anticuerpos para este y otros virus. “…No podemos hablar de cuarentena porque ya superamos los 40 días, es un castigo para los ancianos, si quieren acortar la curva epidemiológica el virus es atenuado y es anulado cuando el sistema inmunológico lo bloquea y si contagio al vecino ya es un virus mucho más inofensivo, esta es la inmunidad natural de la humanidad y así ha sido siempre…”. Además expresó que la autora de la vacuna de Oxford sabe que se crea la inmunidad natural por lo cual se apresuran en tener una vacuna sin verificar los efectos colaterales.

El paciente asintomático no existe para la Doctora y tienen una explicación formada para su justificación “…es un invento, fíjense que los políticos usan términos alejados de la realidad para disfrazarla, cuando tienen un virus y hacen anticuerpos es que el virus entró a tu cuerpo pero no te enfermaste, el que está asintomático está sano, porque en el periodo de incubación hay síntomas, hasta en la gripe. Cuando no hay síntomas sos una persona sana. Ese término se inventó para toda esta plandemia mediática…”

“…Esta puesta en escena hace que nuestro país este aterrorizado, y que entregue mansamente su dignidad y libertad, sus derechos constitucionales a cambio de no contagiarse en un plan inventado…” […] “…Llama la atención la cuarentena, que se impida la inmunidad del rebaño, se siguen introduciendo la vacuna de la gripe de manera obligatoria cuando hay estudios en todo el hemisferio norte de su efecto, se prohíben los recursos baratos y útiles para evitar esta pandemia, hay una voluntad política de que siga la cuarentena, que sigan aterrorizados y tienen que pensar quienes se benefician…”.

DIÓXIDO DE CLORO

La Doctora Brandolino asegura que Ecuador y Bolivia han derrotado el contexto actual con Dióxido de Cloro, “…el mecanismo de acción es la oxigenación, no hay ningún misterio, si tenés un déficit de oxigeno por una enfermedad respiratoria y das una solución por su característica química, un átomo de cloro por dos de oxigeno pasa inmediatamente la mucosa gástrica y va a la sangre, están dando una oferta oxigenada a todas las células del cuerpo pero además estás oxidando los aminoácidos del coronavirus…”.

En Argentina miles de médicos utilizan el dióxido de cloro según lo informado por la Doctora y han pedido en los hospitales que se analicen y puedan ver su efectividad. “…yo no he encontrado ningún efecto negativo, seguiré estudiándolo farmacológicamente no he encontrado mecanismos tóxicos, igualmente todo está en la dosis que se consuma…” manifestó.

USO DEL BARBIJO:

Según su postura el barbijo es uso innecesario, expuso que los médicos lo utilizan cuando no quieren contaminar una herida abierta por eso en cirugía se usan barbijos estériles porque se contamina con su aire y lo desechan. “…la finalidad del barbijo es si vos sos asintomático, ósea sano y si tenés el barbijo no podés hacer la inmunidad, no puede pasar a otro para lograr una inmunidad de rebaño, el paciente que está internado no le hace ningún efecto que lo uses o lo dejes de usar. No solo no se hace la inmunidad sino que te vas a quedar con todo el coronavirus atenuado solo para vos y no pasas para que generen anticuerpos. Además todos los desechos que largamos y cambiamos por oxígeno, se vuelven a ingresar al aparato respiratorio y no se incorpora oxígeno. Por lo cual bajas 90% del oxígeno si usaste el barbijo 4 horas en forma permanente…”.

Otra de sus posturas en la producción de bacterias que se auto genera por su uso diario, “…el barbijo está a la temperatura de 36 o 37 grados, los gérmenes que se exhala se reproducen y se generan una cantidad de virus, bacterias y hongos que vuelven a ingresar, y si deducimos gran cantidad de la gente que se enferma es por la auto contaminación y después el rótulo es covid…”.

El único momento que recomendó el uso de barbijo es para visitar a un paciente que no se quiere contagiar de ninguna enfermedad.

“…Estamos bajo arresto domiciliario, alimentado por un discurso difundido por los medios, debemos luchar por nuestra libertad…” Finalizó.

Para mirar la entrevista completa ingresar a https://m.youtube.com/watch?v=n5vnMxJ-e9A