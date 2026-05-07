La Maratón Otoño por la Vida vuelve con deporte, música y premios

La Ciudad de Mendoza se prepara para vivir una nueva edición de la Maratón Otoño por la Vida, uno de los eventos deportivos y sociales más convocantes del calendario local, que este año celebrará su 61° aniversario con una jornada que combinará actividad física, entretenimiento y grandes premios. La propuesta, organizada junto a Canal 9 Televida, tendrá lugar el domingo 10 de mayo y convocará a miles de personas en las calles de la capital mendocina.

La largada está prevista para las 10.30 en la intersección de Emilio Civit y Paso de los Andes, desde donde los participantes iniciarán un recorrido recreativo por distintos puntos emblemáticos de la ciudad. El circuito incluirá arterias como Tiburcio Benegas, Suipacha, Perú y avenida Las Heras, para luego continuar por San Martín y Peltier hasta llegar al Parque Cívico, punto final del evento.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Como cada año, la maratón será de carácter libre y gratuito, con el objetivo de promover hábitos saludables, fomentar el uso del espacio público y generar un encuentro familiar y comunitario.

Uno de los grandes atractivos será el tradicional sorteo de un auto 0 km, una de las propuestas más esperadas por los participantes. Para formar parte, los interesados deberán retirar previamente sus cupones en gimnasios municipales, en el stand ubicado en San Martín y Las Heras o en la sede del canal organizador, y depositarlos el día del evento en las urnas dispuestas en la zona de largada.