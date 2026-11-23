La Ciudad de Mendoza tuvo una noche a puro deporte con una nueva edición de la Maratón Nocturna 2026. Más de 2.000 personas se sumaron a la propuesta y recorrieron las calles de la capital y distintos sectores del Parque General San Martín.

La carrera tuvo su largada y llegada en la explanada de Casa de Gobierno y contó con dos modalidades: los 10K competitivos y la categoría Kids/Familiar, que permitió que personas de distintas edades también pudieran participar.

Entre los corredores estuvo el intendente Ulpiano Suarez, quien se sumó a la competencia junto a su esposa Daniela y su hijo Augusto. También participaron la reina de la Ciudad, María Celeste Sammartino, y la virreina, Sofía Agustina Sosa Pucciarelli.

Al finalizar el recorrido, Suarez destacó la convocatoria y contó que se encontró con muchos participantes que estaban corriendo su primera carrera. Además, remarcó la importancia de seguir generando espacios para que los mendocinos se acerquen al deporte.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Estos fueron los ganadores:

En la categoría femenina, Emilia Vargas se quedó con el primer puesto con un tiempo de 37 minutos y 52 segundos. El segundo lugar fue para María José Rosales, con 38 minutos y 40 segundos, y el tercero para Belén Alegre, que completó el recorrido en 39 minutos y 35 segundos.

En la rama masculina, el ganador fue Juan Martín Fernández, con un registro de 32 minutos y 30 segundos. Lo siguieron Juan Emilio Medina, con 33 minutos y 8 segundos, y Maxi García, con 33 minutos y 42 segundos.

Los tres primeros puestos de cada categoría recibieron premios de $300.000, $200.000 y $100.000, respectivamente.

La maratón no se vivió solamente en el circuito. Alrededor de la competencia, distintos grupos de running instalaron sus carpas y puntos de encuentro, mientras que emprendedores ofrecieron productos vinculados con la alimentación saludable y la actividad física, como granola y bebidas isotónicas.

La Universidad Maza también estuvo presente con un espacio de recuperación kinésica, donde los participantes pudieron acceder a masajes, fisioterapia y atención especializada después de correr.

En los jardines del Parque Cívico, familiares y amigos acompañaron a los atletas con mantas y reposeras. Muchos aprovecharon la noche para hacer un picnic y alentar a quienes participaban de la carrera.