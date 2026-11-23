La Ciudad de Mendoza tuvo una noche a puro deporte con una nueva edición de la Maratón Nocturna 2026. Más de 2.000 personas se sumaron a la propuesta y recorrieron las calles de la capital y distintos sectores del Parque General San Martín.
La carrera tuvo su largada y llegada en la explanada de Casa de Gobierno y contó con dos modalidades: los 10K competitivos y la categoría Kids/Familiar, que permitió que personas de distintas edades también pudieran participar.
Entre los corredores estuvo el intendente Ulpiano Suarez, quien se sumó a la competencia junto a su esposa Daniela y su hijo Augusto. También participaron la reina de la Ciudad, María Celeste Sammartino, y la virreina, Sofía Agustina Sosa Pucciarelli.
Al finalizar el recorrido, Suarez destacó la convocatoria y contó que se encontró con muchos participantes que estaban corriendo su primera carrera. Además, remarcó la importancia de seguir generando espacios para que los mendocinos se acerquen al deporte.
Estos fueron los ganadores:
En la categoría femenina, Emilia Vargas se quedó con el primer puesto con un tiempo de 37 minutos y 52 segundos. El segundo lugar fue para María José Rosales, con 38 minutos y 40 segundos, y el tercero para Belén Alegre, que completó el recorrido en 39 minutos y 35 segundos.
En la rama masculina, el ganador fue Juan Martín Fernández, con un registro de 32 minutos y 30 segundos. Lo siguieron Juan Emilio Medina, con 33 minutos y 8 segundos, y Maxi García, con 33 minutos y 42 segundos.
Los tres primeros puestos de cada categoría recibieron premios de $300.000, $200.000 y $100.000, respectivamente.
La maratón no se vivió solamente en el circuito. Alrededor de la competencia, distintos grupos de running instalaron sus carpas y puntos de encuentro, mientras que emprendedores ofrecieron productos vinculados con la alimentación saludable y la actividad física, como granola y bebidas isotónicas.
La Universidad Maza también estuvo presente con un espacio de recuperación kinésica, donde los participantes pudieron acceder a masajes, fisioterapia y atención especializada después de correr.
En los jardines del Parque Cívico, familiares y amigos acompañaron a los atletas con mantas y reposeras. Muchos aprovecharon la noche para hacer un picnic y alentar a quienes participaban de la carrera.