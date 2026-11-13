La Maratón Nocturna de Mendoza se prepara para una nueva edición: cómo inscribirse

La Ciudad de Mendoza se prepara para vivir una nueva edición de la Maratón Nocturna, una de las propuestas deportivas que convoca cada año a corredores de distintos puntos de la provincia. La competencia tendrá lugar el domingo 22 de noviembre, a partir de las 21, con largada desde la explanada de Casa de Gobierno.

La iniciativa invita tanto a deportistas experimentados como a familias y grupos de amigos a disfrutar de una jornada de actividad física por las calles de la capital y los senderos del Parque General San Martín.

Quienes quieran participar todavía pueden inscribirse de manera online a través del sitio oficial. La convocatoria general comenzará a las 20.30, mientras que la largada está prevista para las 21, sobre calle Virgen del Carmen de Cuyo.

Dos propuestas para participar

La competencia contará con dos alternativas: un circuito competitivo de 10 kilómetros y una modalidad KIDS/Familiar, pensada para quienes quieran compartir la experiencia sin exigencias competitivas. La acreditación y entrega de kits se realizará el sábado 21 de noviembre, de 10 a 18, en la Nave Cultural, ubicada en Las Cubas 201. Desde la organización aclararon que no habrá entregas fuera de ese horario.

Con la inscripción, cada participante recibirá un kit oficial que incluye una remera técnica, número de identificación, bolsa para el guardarropas y medalla finisher. En el caso de los corredores de 10K, también se entregará un chip para el cronometraje electrónico.

En la distancia de 10 kilómetros se entregarán premios en efectivo para los tres primeros puestos de la clasificación general, tanto en damas como en caballeros. El primer lugar recibirá $300.000, el segundo $200.000 y el tercero $100.000.

La propuesta contempla, además, categorías para atletas con discapacidad, entre ellas silla de ruedas, personas ciegas o con baja visión y atletismo asistido. Quienes presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán acceder a un 50% de descuento en el valor de la inscripción.