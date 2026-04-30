La Maratón Internacional de Mendoza reunirá a más de 11 mil corredores en 2026

La Maratón Internacional de Mendoza se prepara para una nueva edición que promete ser histórica: en 2026, más de 11 mil corredores participarán de una de las competencias deportivas más importantes del país. La competencia se realizará este domingo 3 de mayo.

El evento, que año a año crece en convocatoria, reunirá a atletas locales, nacionales e internacionales, consolidando a Mendoza como un destino destacado dentro del calendario del running.

La competencia ofrecerá distintas distancias para adaptarse a todos los niveles: desde los tradicionales 42K hasta opciones intermedias como 21K y 10K, además de una modalidad recreativa.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza

Más allá del aspecto deportivo, la maratón se caracteriza por su recorrido, que atraviesa paisajes emblemáticos de la provincia y combina naturaleza, montaña y ciudad, convirtiéndose en una experiencia única para quienes participan.

El crecimiento sostenido de inscriptos refleja el impacto del evento, que no solo impulsa el deporte, sino que también genera movimiento turístico y económico en la región.

Cortes de tránsito

Cabe detallar, que con el objetivo de resguardar la seguridad de participantes y público, el domingo 3 se implementarán cortes de tránsito temporales en distintos sectores de la Ciudad. Las principales arterias afectadas serán: