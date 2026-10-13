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La lluvia no da descanso: así estará el tiempo este martes en Mendoza

Llega el segundo día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente cubierto en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 15 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 8 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas.

Cómo continuará el tiempo

Para el miércoles el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 17 grados en una jornada con cielo mayormente cubierto y con posibles lluvias.

El jueves la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma bajaría y daría una máxima de 15 grados a lo largo de un día mayormente nublado y con posibles lluvias.

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