La lluvia de Perseidas llega a su máximo y podrá verse desde el Valle de Uco

La lluvia de Perseidas alcanzará su punto máximo durante la madrugada del jueves 13 de agosto, luego de varias semanas de actividad. El fenómeno se produce cuando la Tierra atraviesa los restos de polvo y pequeñas partículas que dejó el cometa Swift-Tuttle en su recorrido alrededor del Sol. Al ingresar a la atmósfera a gran velocidad, estos fragmentos se desintegran y generan los destellos que conocemos como estrellas fugaces.

Aunque el espectáculo será mucho más favorable en el hemisferio norte, Mendoza y otras provincias del centro y norte argentino tendrán posibilidades de observar algunos meteoros si las condiciones meteorológicas acompañan. En el caso del Valle de Uco, los espacios rurales y de montaña pueden ofrecer una ventaja por la menor contaminación lumínica. El momento más recomendable será entre las 3 y las 6 de la mañana, mirando hacia el horizonte norte.

Este año, además, la Luna nueva favorecerá la observación al dejar el cielo prácticamente sin luz lunar, lo que permitirá distinguir mejor los meteoros más débiles. En condiciones ideales, se estima que podrían observarse varias decenas por hora, aunque la cantidad visible desde Argentina será menor debido a la posición de la constelación de Perseo sobre el horizonte.

Para disfrutar del fenómeno no hace falta contar con telescopios ni binoculares: lo mejor es buscar un lugar abierto, oscuro y con buena visibilidad del cielo, alejado de las luces urbanas. Las Perseidas reciben su nombre porque los meteoros parecen surgir desde la constelación de Perseo, aunque en realidad pueden aparecer en distintos puntos del cielo.