Search
Instagram Facebook Twitter
Tupungato-Mirador-de-Estrellas-1-scaled
meteoros

La lluvia de Perseidas llega a su máximo y podrá verse desde el Valle de Uco

La lluvia de meteoros más famosa del año alcanzará su mayor actividad durante la noche de este miércoles y la madrugada del jueves.

La lluvia de Perseidas alcanzará su punto máximo durante la madrugada del jueves 13 de agosto, luego de varias semanas de actividad. El fenómeno se produce cuando la Tierra atraviesa los restos de polvo y pequeñas partículas que dejó el cometa Swift-Tuttle en su recorrido alrededor del Sol. Al ingresar a la atmósfera a gran velocidad, estos fragmentos se desintegran y generan los destellos que conocemos como estrellas fugaces.

Aunque el espectáculo será mucho más favorable en el hemisferio norte, Mendoza y otras provincias del centro y norte argentino tendrán posibilidades de observar algunos meteoros si las condiciones meteorológicas acompañan. En el caso del Valle de Uco, los espacios rurales y de montaña pueden ofrecer una ventaja por la menor contaminación lumínica. El momento más recomendable será entre las 3 y las 6 de la mañana, mirando hacia el horizonte norte.

Este año, además, la Luna nueva favorecerá la observación al dejar el cielo prácticamente sin luz lunar, lo que permitirá distinguir mejor los meteoros más débiles. En condiciones ideales, se estima que podrían observarse varias decenas por hora, aunque la cantidad visible desde Argentina será menor debido a la posición de la constelación de Perseo sobre el horizonte.

Para disfrutar del fenómeno no hace falta contar con telescopios ni binoculares: lo mejor es buscar un lugar abierto, oscuro y con buena visibilidad del cielo, alejado de las luces urbanas. Las Perseidas reciben su nombre porque los meteoros parecen surgir desde la constelación de Perseo, aunque en realidad pueden aparecer en distintos puntos del cielo.

ETIQUETAS:

astronomíalluvia de estrellasperseidasValle de Uco

+ Noticias

meteoros

La lluvia de Perseidas llega a su máximo y podrá verse desde el Valle de Uco

Por: Redacción NDI

SENADO PROVINCIAL

Qué cambiará para los deportistas de Mendoza si se aprueba la reforma de la ley

Por: Redacción NDI

ciudadanía argentina

Qué cambia para los docentes extranjeros en Mendoza tras el acuerdo entre la DGE y el SUTE

Por: Redacción NDI

Denuncia estudiantil

“Cuando lo vimos, supo que habíamos visto las fotos”: un estudiante del Zapata declaró tras lo sucedido

Por: Redacción NDI

colombia

Video: Rescataron con vida a un bebé de dos meses tras 36 horas bajo los escombros

Por: Redacción NDI

Picante

Lucas Ilardo cruzó la Ley Antiaguantaderos: “Defender la propiedad privada también es defenderla de una topadora administrativa”

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter