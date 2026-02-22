La lista opositora del Barcelona promete el regreso de Messi para ganar las elecciones

El proceso electoral en el FC Barcelona ya está en marcha y, como en otras etapas decisivas de su historia reciente, el nombre de Lionel Messi volvió a irrumpir en el debate político del club. De cara a los comicios del 15 de marzo, la oposición instaló una promesa fuerte: trabajar para concretar el retorno del rosarino con un vínculo de carácter vitalicio.

El empresario Víctor Font, líder del espacio “Sí al Futur” y principal competidor del actual presidente Joan Laporta, presentó un plan integral que busca no solo repatriar al máximo ídolo moderno de la institución, sino también reintegrarlo de manera estructural al proyecto deportivo y económico.

Font aseguró que la propuesta fue acercada al entorno del jugador hace más de un año y se sostiene en tres ejes centrales:

Regreso al campo de juego: si el propio Messi lo desea, el club le ofrecería la posibilidad de volver a vestir la camiseta blaugrana y disputar partidos oficiales.

si el propio Messi lo desea, el club le ofrecería la posibilidad de volver a vestir la camiseta blaugrana y disputar partidos oficiales. Rol institucional: convertir al ex número 10 en “presidente de honor” del club, otorgándole un lugar formal dentro de la estructura dirigencial.

convertir al ex número 10 en “presidente de honor” del club, otorgándole un lugar formal dentro de la estructura dirigencial. Alianzas comerciales: capitalizar su impacto global para generar nuevas líneas de negocio. Según Font, durante su etapa en el primer equipo, Messi representó cerca del 20% de los ingresos totales del Barcelona.

El planteo combina componente emocional, deportivo y financiero, en un contexto en el que la institución busca estabilidad tras años de crisis económica y reestructuración.

n la presentación de su plataforma, Font fue tajante al referirse a la salida del argentino en 2021. “El único impedimento para que Messi regrese se llama Joan Laporta”, afirmó, responsabilizando a la actual conducción por la ruptura con el ídolo.

Además, apuntó contra la gestión dirigencial y prometió “profesionalizar el Barça” para evitar que una leyenda vuelva a irse “por la puerta de atrás”.

Las elecciones del 15 de marzo definirán el rumbo institucional del club catalán. Laporta buscará la reelección, mientras que además de Font competirán el economista Marc Ciria y Xavier Vilajoana, quien basa parte de su campaña en la promesa de incorporar al delantero inglés Harry Kane.