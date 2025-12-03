La lista de Scaloni para 2026: quiénes pelean por los 26 lugares y qué dudas persisten

La Selección argentina llega al tramo previo del Mundial 2026 con un panorama complejo, atravesado por recuperaciones físicas, dudas sobre los veteranos y el empuje de una camada joven que reclama espacio. El entrenador Lionel Scaloni transita semanas clave mientras espera el sorteo de grupos, previsto para este viernes, donde comenzará a delinearse el camino competitivo.

Uno de los movimientos que alteran el escenario es el regreso de Lisandro Martínez, quien volvió a jugar tras nueve meses por una rotura de ligamentos. Su participación con el Manchester United frente al Crystal Palace confirmó que está recuperado, y el cuerpo técnico confía en que podrá alcanzar su nivel habitual, incluso con menor desgaste al disputar solo competencias domésticas.

El análisis también incluye a los históricos. Lionel Messi, que tendrá 38 años durante el torneo, sostiene su deseo de jugar, aunque aclaró que lo hará solo si llega en plenitud física. Su rol en Inter Miami le permite administrar cargas, aunque el formato ampliado del Mundial requerirá una preparación particular. En el caso de Nicolás Otamendi, a los 37, mantiene competitividad en el Benfica, pero su presencia aparece ligada a un rol secundario ante la consolidación de Cristian Romero, Lisandro Martínez y Leonardo Balerdi.

La salida definitiva de Ángel Di María deja un hueco en los extremos que aún no tiene dueño. A esto se suman situaciones como las de Marcos Acuña, Guido Rodríguez y Franco Armani, quienes parecen correr desde atrás en la consideración del cuerpo técnico.

Pese a estas dudas, Scaloni sostiene la estructura campeona de 2022: Emiliano “Dibu” Martínez, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Juan Foyth, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada y Messi. La base está, pero no todos tienen asegurado el lugar.

La novedad más fuerte es la sobreoferta de talento. El técnico reconoció que “estamos pasados de jugadores”, frase que resume el momento del seleccionado. Thiago Almada y Leonardo Balerdi ya se consolidaron, mientras la nueva generación suma méritos.

Entre ellos aparece Franco Mastantuono, la mayor promesa del fútbol argentino, que pelea por un lugar con solo 17 años. En Europa destacan Nicolás Paz, Valentín Barco, Claudio Echeverri, Giuliano Simeone, Santiago Castro, Buonanotte, Perrone y Alan Varela, todos en constante seguimiento.

Con seis meses por delante, la Argentina combina la solidez del ciclo campeón con el desafío de renovar piezas y administrar la experiencia de los mayores. La confección de la lista será el primer filtro decisivo hacia un Mundial que presenta la mayor competencia interna desde la llegada de Scaloni.