PRIMERA DIVISIÓN

La Liga Profesional oficializó el cronograma completo de los octavos de final del Clausura: ¿cuándo se juegan?

Este martes, la Liga Profesional oficializó fecha y horario para los partidos de octavos de final del torneo Clausura 2025.

Luego de que el lunes -con el cierre la fase regular- quedaran definidas las llaves de playoffs del torneo Clausura 2025, toda la atención pasaba por saber los días y horarios en los que se disputarían los octavos de final. Este martes, la organización de la Liga Profesional dio a conocer el cronograma de partidos de la primera instancia de esta etapa del torneo, que comenzará a disputarse el próximo sábado 22 de noviembre.

Los encargados de levantar el telón de los octavos de final serán Vélez y Argentinos Juniors, que se enfrentarán el sábado a partir de las 20 horas. Como el Fortín terminó mejor ubicado en la tabla de su zona, el encuentro se disputará en el José Amalfitani. Luego -el mismo sábado- será el turno de Central Córdoba, que recibirá a San Lorenzo a las 22 horas.

Ya durante el domingo, Rosario Central -el equipo que más puntos sacó a lo largo del año- recibirá a Estudiantes de La Plata. El partido se jugará a las 17:30 en el Gigante de Arroyito. A las 20:00, Boca recibirá en la Bombonera a Talleres de Córdoba, equipo actualmente conducido por un ídolo xeneize: Carlos Tévez.

Aprovechando el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, el lunes 24 de noviembre habrá acción futbolera: a las 17:00 Deportivo Riestra será local ante Barracas Central.

El plato fuerte de los octavos de final será el partido en el que Racing recibirá en el Cilindro de Avellaneda al River de Marcelo Gallardo, el lunes a las 19:30. El clásico más antiguo del fútbol argentino estará cargado de condimentos, ya que la relación entre ambas instituciones se resquebrajó luego del pase de Maximiliano Salas de la Academia al Millonario. Además, ambos clubes todavía no clasifican a la Copa Libertadores de 2026, por lo que les es imperioso salir campeones para acceder a la competición de clubes más importante de Sudamérica.

Luego del clásico, Unión y Gimnasia La Plata se disputarán un lugar en los cuartos de final. El partido será en Santa Fe, y se jugará a partir de las 22:00 horas.

El último clasificado a cuartos de final saldrá del cruce entre Lanús y Tigre, y recién se sabrá el miércoles 26 de noviembre, a las 21:30 horas. Esto es debido a que el Granate estará jugando la semifinal de la Copa Sudamericana el próximo sábado.

El cronograma completo de los octavos de final del Clausura 2025

Sábado 22 de noviembre

  •  20.00 Vélez (4A) – Argentinos (5B)
  • 22.00 Central Córdoba (4A) – San Lorenzo (5B)

Domingo 23 de noviembre

  •  17.30 Rosario Central (1B) – Estudiantes (8A)
  • 20.00 Boca (1A) – Talleres (8B)

Lunes 24 de noviembre

  •  17.00 Deportivo Riestra (3B) – Barracas Central (6A)
  • 19.30 Racing (3A) – River (6B)
  • 22.00 Unión (2A) – Gimnasia (7B)

Miércoles 26 de noviembre

  •  21.30 Lanús (2B) – Tigre (7A)

