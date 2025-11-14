La Liga Profesional confirmó fechas y sedes para las finales del fútbol argentino

La Liga Profesional de Fútbol Argentino (LPF) oficializó la programación de las finales del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones 2025, que definirán el cierre de la temporada.

La final del Torneo Clausura se disputará el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

Una semana después, el sábado 20 de diciembre, el Estadio Único de San Nicolás será sede del Trofeo de Campeones, que enfrentará a Platense, campeón del Torneo Apertura, con el ganador del Clausura.

El estadio santiagueño volverá a albergar una definición nacional en lo que será su novena final desde su inauguración. En el último año fue escenario de las finales de la Copa de la Liga y del Torneo Apertura.

El Torneo Clausura 2025 atraviesa su etapa decisiva. La fecha 16, última de la fase regular, se jugará este fin de semana y definirá los clasificados a los octavos de final, los equipos descendidos y las plazas internacionales.

La definición por el descenso involucra a Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz. El conjunto marplatense suma treinta puntos y enfrentará al sanjuanino, que con veintiocho está en zona de descenso por promedios.

Godoy Cruz, último en la Tabla Anual con la misma cantidad de puntos, recibirá a Riestra. Talleres y Newell’s aseguraron su permanencia en la jornada anterior.