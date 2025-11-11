La líder mundial Al Dahra analiza inversiones en el agro mendocino

El gobernador Alfredo Cornejo mantuvo una reunión clave con directivos de la multinacional Al Dahra Agricultural Company en el marco de la misión comercial que desarrolla esta semana en Abu Dhabi. El encuentro tuvo como eje analizar oportunidades de inversión en Mendoza en materia de desarrollo agrícola, energías limpias e infraestructura logística.

La comitiva mendocina, integrada por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el director de Finanzas de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, fue recibida por el CEO de Al Dahra, Arnoud van den Ber, junto a referentes corporativos del grupo agroindustrial. También participaron el embajador argentino en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Agustín Molina Arambarri, y el embajador de EAU en Argentina, Saeed Abdulla Alqemzi.

Finalizando nuestra agenda en Abu Dhabi, mantuvimos una reunión de trabajo con los directivos de Al Dahra Agricultural Company, una de las empresas agroindustriales más importantes del mundo, con operaciones en más de 20 países y presencia en 45 mercados.



Dialogamos sobre las… pic.twitter.com/iqPCia5fp8 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) November 11, 2025

Durante el encuentro, Cornejo presentó el potencial productivo de Mendoza, destacando su seguridad jurídica, vocación exportadora y clima favorable para la inversión extranjera. “Nuestra provincia tiene una fuerte vocación productiva y queremos que Emiratos Árabes Unidos nos vea como un socio confiable para el desarrollo agroindustrial”, afirmó el mandatario.

El Gobernador subrayó que Mendoza exporta frutas secas, nueces y vinos, y avanza con proyectos en alfalfa deshidratada, aceite de oliva y pistachos, además de modernizar su sistema de irrigación para ampliar la frontera agrícola.

También destacó que el nuevo contexto político nacional impulsa la apertura económica. “El Presidente Javier Milei acaba de ser ratificado en las urnas, lo que refuerza la decisión de Argentina de abrirse a la inversión extranjera”, señaló.

Por su parte, el CEO Arnoud van den Ber expresó un fuerte interés en invertir en Mendoza y profundizar las relaciones con la provincia. “Emiratos Árabes Unidos tiene un gran interés en expandir su presencia en Argentina, especialmente en la producción de granos, alfalfa y alimentos para animales. Mendoza es reconocida por la calidad de sus vinos y sus frutos. Podemos aportar experiencia en irrigación y manejo sustentable del suelo”, destacó el empresario.

Al Dahra Agricultural Company exporta forrajes y alimentos a más de 45 mercados y es considerada un actor clave del comercio agroalimentario global. La empresa impulsa un modelo agrícola sustentable, enfocado en la salud del suelo, la biodiversidad, el uso eficiente del agua y la mitigación del cambio climático.

Durante la reunión, se abordaron también los avances logísticos que fortalecen la competitividad mendocina, como la nueva licitación ferroviaria nacional que incluye a la provincia y permitirá conectar la producción local con los puertos del Atlántico, ampliando así el horizonte exportador.

Cornejo destacó que el encuentro “abre una puerta directa con uno de los principales fondos de inversión del mundo”.

“Mendoza tiene capacidad técnica, recursos naturales y una institucionalidad sólida. Queremos vincular ese potencial con capitales que compartan una visión de desarrollo sostenible y de largo plazo”, concluyó.