Cambios en el Congreso

La Libertad Avanza se impuso en estas elecciones y logró una amplia victoria en todo el país

La Dirección Nacional Electoral dio a conocer las cifras preliminares de las Elecciones Legislativas 2025. La victoria de La Libertad Avanza es amplia a nivel nacional.

En una jornada democrática que se desarrolló sin mayores inconvenientes, La Libertad Avanza se impuso en todo el país sobre los candidatos del Partido Justicialista con un 40,84%, según las cifras preliminares. De esta forma, el actual ministro de Defensa, Luis Petri se asegura una banca en la Cámara de Diputados.

Según expresó el Jefe de Gabinete Guillermo Francos hace pocos minutos, la participación electoral fue del 67,85% del padrón. Hasta el momento se encuentra escrutado el 90% de las mesas totales. Además, aseguró que “gracias a la Boleta Única de Papel (BUP) hubo transparencia”.

En la plataforma X, el vocero presidencial Manuel Adorni celebró con un posteo en el que escribió “Dios bendiga a la República Argentina”.

Noticia en desarrollo…

Luis PetrieleccionesLa Libertad Avanza

