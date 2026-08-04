La Libertad Avanza reactiva el debate parlamentario con una exigente agenda legislativa

El inicio de agosto marca el comienzo de una etapa crucial para La Libertad Avanza en el Congreso. Con un paquete de reformas estructurales en carpeta, el oficialismo busca acelerar las discusiones tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados para concretar avances antes de fin de mes.

En la Cámara Alta, el foco principal está puesto en la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un texto que llega al recinto tras haber recibido 15 modificaciones en el dictamen. Las modificaciones son fruto de intensas negociaciones articuladas por la senadora Patricia Bullrich y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con sectores de la oposición dialoguista.

Pese a los cambios introducidos, la propuesta genera fuertes objeciones en bancadas provinciales y de la oposición:

Puntos de fricción: El capítulo que habilita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros sin límites ni controles, los mecanismos de desalojo exprés y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego concentran los principales reclamos.

Posiciones en contra: Senadoras como Carolina Moisés (Convicción Federal) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas) adelantaron su rechazo, argumentando la necesidad de proteger la soberanía sobre los recursos estratégicos y evitar la desregulación total del suelo productivo.

El oficialismo prevé anunciar las nuevas modificaciones junto a los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez (titulares de Asuntos Constitucionales y Legislación General, respectivamente). Para lograr la aprobación, el Gobierno confía en mantener el respaldo en bloque del PRO, la mayoría de la UCR y fuerzas provinciales. La sesión será dirigida por el senador Bartolomé Abdala, dado que la vicepresidenta Victoria Villarruel estará al frente del Poder Ejecutivo por un viaje del presidente Javier Milei.

En la Cámara Baja, el debate se concentrará en la reforma del Banco Central (BCRA). Tres comisiones conducidas por el oficialismo, Presupuesto y Hacienda (Bertie Benegas Lynch), Legislación General (Santiago Santurio) y Finanzas (Santiago Pauli), celebrarán este miércoles un plenario informativo con la presencia de funcionarios del Ejecutivo.

Objetivo de la norma: Desmantelar los cambios normativos aplicados en 2012, prohibir la emisión para financiar al Tesoro, blindar la autonomía de la entidad y fijar la estabilidad monetaria como meta prioritaria. El texto contempla además mecanismos de ajuste presupuestario (“grillete fiscal”) y modificaciones en el mercado de capitales y seguros.

Desmantelar los cambios normativos aplicados en 2012, prohibir la emisión para financiar al Tesoro, blindar la autonomía de la entidad y fijar la estabilidad monetaria como meta prioritaria. El texto contempla además mecanismos de ajuste presupuestario (“grillete fiscal”) y modificaciones en el mercado de capitales y seguros. Contrapuntos políticos: Mientras que el presidente de la Cámara, Martín Menem, defendió la iniciativa criticando el uso político histórico del BCRA, legisladores de la Coalición Cívica, como Maximiliano Ferraro, advirtieron que para blindar realmente la entidad es indispensable limitar la facultad del Ejecutivo para modificar leyes mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

El presidente de la Cámara Baja se reunirá con bloques aliados para definir el cronograma de comisiones, apuntando a dictaminar pronto para llevar la iniciativa al recinto entre el 19 y el 26 de agosto.

Paralelamente, las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal abrirán la discusión sobre la Ley de Inocencia Fiscal. La propuesta introduce cambios en la prescripción de deudas tributarias y en la Declaración Jurada Simplificada de Ganancias.

El propósito central del Ministerio de Economía es captar parte de los casi 170.000 millones de dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero. Según el ministro Luis Caputo, aunque los depósitos bancarios en moneda extranjera registran cifras altas (cercanas a los 40.000 millones de dólares), la masa de ahorros no bancarizados quadruplica ese valor. El oficialismo busca convertir en ley esta medida durante agosto, antes de la presentación formal del Presupuesto prevista para mediados de septiembre.