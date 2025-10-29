La Libertad Avanza no descarta continuar con la alianza para las elecciones de febrero

“Ha sido un resultado importante y contundente. El camino que venimos trazando queda ratificado por ese acompañamiento”. Así calificó Facundo Correa Llano, presidente en Mendoza de La Libertad Avanza, el triunfo electoral tanto en el ámbito nacional como provincial.

El actual diputado nacional consideró en diálogo con Vibra FM de San Rafael que “con el incremento en la representación en ambas cámaras del Congreso vamos a poder avanzar en esas reformas necesarias para generar las reformas que planteó el presidente Javier Milei cuando asumió para que Argentina pudiera entrar en una senda de crecimiento”.

Además, trabajarán en la Legislatura junto al gobierno provincial ya que los libertarios tendrán siete diputados y cinco senadores provinciales propios.

Para ello, recordó que “firmamos un acuerdo programático de coincidencias que dan la posibilidad de trazar un rumbo, el más gráfico es del equilibrio fiscal que Mendoza ya viene transitando” y “otro de los puntos importantes es la baja de la carga tributaria a los efectos que se vea reflejado en la actividad privada que es el verdadero motor de la economía”.

¿Habrá alianza para la elección municipal?

Respecto a este tema, Correa Llano dejó la puerta abierta a que LLA y Cambia Mendoza compitan juntos en la elección a concejales del 22 de febrero próximo ya que cree que, viendo el resultado del domingo, el acuerdo con la provincia “ha sido muy bien recibido”, por lo que “es algo a tener presente, seguramente nos sentaremos a ver esa otra etapa que son los departamentos que decidieron desdoblar sus elecciones”.