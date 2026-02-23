Search
Instagram Facebook Twitter
1000095776

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza ganó en tres de los seis municipios

El oficialismo provincial celebró los resultados como una ratificación del rumbo que sostiene junto al Gobierno nacional.

Este domingo se realizaron elecciones municipales en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, donde se renovó la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes y, en el caso del sur provincial, también convencionales municipales.

El frente conformado por La Libertad Avanza y Cambia Mendoza se impuso en tres de los seis departamentos y celebró resultados que consideró “históricos” en algunos distritos.

Desde el búnker del Gran Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo, el presidente de la UCR Mendoza, Andrés Lombardi, y su par de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano, encabezaron los festejos junto al intendente de Luján, Esteban Allasino y quien encabezó la lista de concejales de Maipú, María Ángeles De Blasis.

Cornejo abrió su discurso con un mensaje enfocado en el respaldo político al rumbo económico nacional y a la gestión provincial. Agradeció a los mendocinos que participaron, pese a que la concurrencia fue menor que en octubre, y sostuvo que quienes fueron a votar “ejercieron su derecho y cumplieron con su obligación”.

Además, remarcó la necesidad de darle continuidad política al acuerdo con la Nación. “Mendoza necesita certidumbre para el futuro inmediato”, expresó, y consideró clave que el gobierno nacional mantenga una posición “corajuda” para sanear la economía.

Lombardi habló de una “excelente elección”. Agradeció “a todos los mendocinos que desean acompañar las políticas del Gobierno nacional y que siguen acompañando a Cambia Mendoza y al gobernador Alfredo Cornejo”. Destacó especialmente los resultados en Maipú, donde —según señaló— estuvieron “muy cerca de ganar” y remarcó el triunfo en Rivadavia por más de diez puntos de diferencia.

Correa Llano, en tanto, celebró la consolidación de la alianza que ya había competido en octubre. “Ratificamos una alianza que tuvo resultado y que hoy obtiene un resultado muy importante”, sostuvo. Subrayó el desempeño en Maipú, San Rafael, Rivadavia y Luján, y valoró el trabajo militante en departamentos “complejos” como Santa Rosa y La Paz. “Este resultado es de ustedes”, expresó ante los equipos de campaña y los candidatos electos.

Sobre el cierre, el gobernador pidió dar continuidad al trabajo conjunto con la Nación para “ordenar y sanear la economía” y sostuvo que la prioridad es generar certidumbre, crédito, recuperación salarial y empleo. “Esta noche se terminaron las elecciones. Mañana a seguir trabajando por una Mendoza mejor”, concluyó.

ETIQUETAS:

eleccionesCambia MendozaLa Libertad AvanzaLa Libertad Avanza + Cambia Mendoza

+ Noticias

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza ganó en tres de los seis municipios

Por: Agustin Zamora

Primera Nacional

Godoy Cruz volvió a empatar y no encuentra el rumbo esperado

Por: Agustin Zamora

¿Tabula rasa?

Ernesto Sanz criticó al gobierno de Milei y lo comparó con el kirchnerismo

Por: Agustin Zamora

¿Lo logrará?

La lista opositora del Barcelona promete el regreso de Messi para ganar las elecciones

Por: Agustin Zamora

responsabilidad parental

Divorcio sin culpa y alimentos hasta los 25: qué dice la ley y en qué casos se extiende la cuota

Por: Redacción NDI

asistencia precaria

Elecciones municipales: muy baja participación en seis departamentos que votan concejales

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter