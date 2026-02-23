La Libertad Avanza + Cambia Mendoza ganó en tres de los seis municipios

Este domingo se realizaron elecciones municipales en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, donde se renovó la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes y, en el caso del sur provincial, también convencionales municipales.

El frente conformado por La Libertad Avanza y Cambia Mendoza se impuso en tres de los seis departamentos y celebró resultados que consideró “históricos” en algunos distritos.

Desde el búnker del Gran Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo, el presidente de la UCR Mendoza, Andrés Lombardi, y su par de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano, encabezaron los festejos junto al intendente de Luján, Esteban Allasino y quien encabezó la lista de concejales de Maipú, María Ángeles De Blasis.

Cornejo abrió su discurso con un mensaje enfocado en el respaldo político al rumbo económico nacional y a la gestión provincial. Agradeció a los mendocinos que participaron, pese a que la concurrencia fue menor que en octubre, y sostuvo que quienes fueron a votar “ejercieron su derecho y cumplieron con su obligación”.

Además, remarcó la necesidad de darle continuidad política al acuerdo con la Nación. “Mendoza necesita certidumbre para el futuro inmediato”, expresó, y consideró clave que el gobierno nacional mantenga una posición “corajuda” para sanear la economía.

Lombardi habló de una “excelente elección”. Agradeció “a todos los mendocinos que desean acompañar las políticas del Gobierno nacional y que siguen acompañando a Cambia Mendoza y al gobernador Alfredo Cornejo”. Destacó especialmente los resultados en Maipú, donde —según señaló— estuvieron “muy cerca de ganar” y remarcó el triunfo en Rivadavia por más de diez puntos de diferencia.

Correa Llano, en tanto, celebró la consolidación de la alianza que ya había competido en octubre. “Ratificamos una alianza que tuvo resultado y que hoy obtiene un resultado muy importante”, sostuvo. Subrayó el desempeño en Maipú, San Rafael, Rivadavia y Luján, y valoró el trabajo militante en departamentos “complejos” como Santa Rosa y La Paz. “Este resultado es de ustedes”, expresó ante los equipos de campaña y los candidatos electos.

Sobre el cierre, el gobernador pidió dar continuidad al trabajo conjunto con la Nación para “ordenar y sanear la economía” y sostuvo que la prioridad es generar certidumbre, crédito, recuperación salarial y empleo. “Esta noche se terminaron las elecciones. Mañana a seguir trabajando por una Mendoza mejor”, concluyó.