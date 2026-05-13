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FUEGO CRUZADO

“La ley nació muerta”: la contundente respuesta del Gobierno a la marcha universitaria

Un día después de la marcha universitaria, desde el Gobierno nacional dijo que se trató de una movilización "opositora" y sentenció que "no gobiernan los manifestantes".

Un día después de la marcha universitaria que se produjo de manera simultánea en distintas partes del país para reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno nacional salió al cruce de los cuestionamientos y ratificó que no modificará su postura: “Podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí“, dijo el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien sentenció que “no gobiernan los manifestantes“.

En paralelo, Álvarez también le restó importancia a la movilización al asegurar que se trató de una protesta que “no está cruzada por la política: es política y está organizada por partidos opositores”.

En ese sentido, el funcionario dijo que el derecho a protestar “está garantizado”, pero remarcó que las decisiones sobre políticas públicas “las toman quienes representan democráticamente a la sociedad”. “Los legisladores y el presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente”, señaló en declaraciones radiales tras la movilización del martes.

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De “la ley nació muerta” a las críticas a carreras con pocos estudiantes

Una de las declaraciones que más ruido generó fue la referida a la Ley de Financiamiento Universitario: “La ley nació muerta”, sentenció Álvarez, quien planteó que la norma no especifica de dónde saldrían los fondos para afrontar el aumento presupuestario. “La ley de ejecución presupuestaria dice claramente que toda ley que no indique la fuente de financiamiento será promulgada y suspendida en el mismo acto”, afirmó.

Además, cuestionó el actual esquema de distribución de recursos dentro del sistema universitario y aseguró que “hace 40 años” no existen reglas objetivas para asignar partidas. Según sostuvo, parte del presupuesto termina destinado a “estructuras políticas” en lugar de priorizar carreras estratégicas o con mayor demanda.

En ese punto, ejemplificó con carreras que según su criterio tienen muy pocos alumnos y elevados costos para el Estado. “Licenciado en Música con orientación en clarinete, un alumno. Licenciado en Filosofía, un alumno. Licenciada en Cultura y Lenguajes Artísticos, dos alumnos”, enumeró.

La situación de los estudiantes extranjeros

También planteó la necesidad de revisar el sistema de ingreso irrestricto a las universidades públicas y abrió el debate sobre los estudiantes extranjeros.

Hoy está autorizado cobrarles a los extranjeros y, sin embargo, la universidad no lo hace”, sostuvo, al señalar que en algunas carreras existe una presencia significativa de alumnos de otros países.

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