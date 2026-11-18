Boca tiene a la Copa Sudamericana como gran objetivo y este miércoles a la noche partirá rumbo a Colombia para encarar la recta final de cara al partido del sábado contra Atlético Mineiro. Con el sueño Xeneize, hay muchos equipos que esperan un resultado favorable.

En total son siete los equipos que están atentos a lo que pase con Boca, en una definción que tendrá más capítulos en el torneo Clausura de la Liga Profesional.

Boca ya está clasificado a la Libertadores 2027 por la tabla Anual. Si gana la final de la Sudamericana, toma el cupo como campeón continental y desocupa plazas que corren hacia otros clubes según los resultados del Clausura, la Copa Argentina y la Libertadores.

Cuatro que sueñan con las Libertadores y tres con la Sudamericana

Si Boca alza la Sudamericana, Argentinos Juniors se meterá en la Copa Libertadores 2027, porque se libera el cupo de la Tabla Anual, ganada por el Xeneize. Platense, rival del equipo de La Ribera en la final de la Copa Argentina, también podría acelerar su clasificación a la máxima competencia internacional.

El tercero es Independiente Rivadavia, quien podría acceder a la etapa previa de la Libertadores, con una o dos fases para disputar. Y el que la tiene más complicada o en realidad más hincha para Boca es Gimnasia, que se meterá en la Libertadores si Boca gana el Clausura.

Estudiantes de La Plata está a días de jugar la final de la Libertadores (el 28 de noviembre ante Palmeiras en Uruguay). Si sale campeón y logra su lugar para la próxima edición, pero si pierde, tendrá como unica chance internacional la Sudamericana 2027 si el Xeneize levanta el trofeo este sábado.

Barracas Central, por su parte, depende de la liberación de cupos y de quién gane el Clausura; mientras que el séptimo es Independiente, que espera por el campeón del Clausura, pero además una conquista de Estudiantes. Ambos, claro está, tienen la chance de llegar si dan la vuelta olímpica en el segundo torneo de la temporada.