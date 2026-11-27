El Senado aprobó por unanimidad la Ley de Prevención de la Ludopatía y cambió las reglas del negocio del fútbol argentino. La votación fue el jueves 26 de noviembre, con 72 votos afirmativos y sin cambios respecto del texto que Diputados había aprobado en noviembre de 2024.
La norma prohíbe la publicidad, la promoción y el patrocinio de casas de apuestas en el deporte, y alcanza a los clubes, a la AFA, a la Liga Profesional y a la Selección. Ahora resta que el Poder Ejecutivo la promulgue para que quede en marcha.
Qué prohíbe la ley aprobada
Los avisos y patrocinios de apuestas quedan vedados en camisetas, indumentaria deportiva, estadios, instalaciones de los clubes, transmisiones de televisión, programas deportivos, cartelería y plataformas digitales.
La prohibición también alcanza a jugadores, entrenadores, árbitros, periodistas deportivos e influencers, que no podrán promocionar plataformas de apuestas. Además, se bloqueará el acceso de menores de 18 años.
El caso de Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia, que lleva en su camiseta a Sportsbet, según el listado de sponsors principales de Primera División, tendrá que buscar nuevo sponsor.
Por el momento la ley todavía no está en marcha, por lo que la Lepra tendrá unos días más para resolver su situación. El Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles para promulgarla y hasta 120 días para reglamentarla.
Esa reglamentación definirá los plazos de adecuación para clubes, estadios, entidades deportivas y canales de televisión, y cómo se tratarán los acuerdos ya firmados. Hay versiones que hablan de rescindir contratos y otras de ajustarlos.