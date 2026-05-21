La Lepra safó de viajar a La Paz: cuál será la sede para el partido frente a Bolivar

Debido a la crisis sociopolítica que atraviesa Bolivia, este jueves la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol notificó formalmente que el partido entre Bolívar e Independiente Rivadavia, correspondiente a la fecha 6 del Grupo C de la Copa Libertadores, sufrió una modificación.

Si bien en un principio se barajó la opción de mudar el encuentro a Paraguay, las autoridades del fútbol sudamericano optaron por mantener el partido en territorio boliviano, pero trasladando la localía lejos de la convulsionada zona de La Paz.

El partido se jugará el próximo miércoles 27 de mayo a las 21.30 (hora argentina) en el Estadio Ramón Aguilera Costas, ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Más allá del dolor de cabeza logístico para los hinchas que ya tenían sus pasajes con destino a la capital boliviana, la resolución representa una ventaja competitiva innegable para el plantel de la Lepra.

Originalmente, el Azul debía prepararse para ir al Estadio Hernando Siles de La Paz, un escenario blindado por los rigores de sus 3.650 metros sobre el nivel del mar.

Con el traslado al llano cruceño, el compromiso se disputará en la casa del club Blooming, una zona ubicada a apenas 420 metros de altitud. De esta manera, el conjunto del Parque podrá planificar sin sufrir las complicaciones ni los efectos típicos que genera el juego en la altura.