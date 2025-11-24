Search
Copa Argentina

La Lepra puso 7 integrantes en el equipo ideal de la Copa Argentina

El campeón dio muestras de que el título no fue suerte, aportando jugadores en todas las líneas. Berti también está.

La edición de la Copa Argentina nos regaló una de las finales más apasionantes de los últimos tiempos donde Independiente Rivadavia se quedó con el partido frente a Argentinos Juniors desde la definición del punto de penal y consiguió la estrella de Primera División.

La Lepra fue la gran artífice del torneo y, cuando la organización eligió a las grandes figuras y al equipo ideal, no dudó en incluir a seis representantes del conjunto mendocino.

La Copa Argentina eligió al equipo ideal y hay supremacía leprosas

Todos los años se elige al equipo ideal de la Copa Argentina que está compuesto, justamente, por los once jugadores titulares, pero también hay otros 12 que son elegidos como suplentes. Además seleccionaron a un técnico que fue protagonista del certamen.

De esta manera Sheyko Studer, Tomás Bottari, Matías FernándezSebastián Villa fueron elegidos para ser parte del equipo ideal; por su lado, entre los suplentes está Ezequiel Centurión e Iván Villalba.

Independiente Rivadavia fue el equipo que más representantes aportó al equipo ideal con siete ya que además de ser seleccionados seis jugadores también eligieron a Alfredo Berti como entrenador.

Cuántos jugadores aportó cada equipo en el equipo ideal de Copa Argentina

  • 6 jugadores y el DT: Independiente Rivadavia.
  • 4 jugadores: Argentinos Juniors.
  • 3 jugadores: Belgrano y River Plate.
  • 2: Lanús.
  • Con 1 jugador: Central Córdoba de Rosario, Racing Club, Aldosivi, Newell’s Old Boys y Deportivo Riestra.

