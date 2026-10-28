La Lepra perdió y se empieza a despedir de la Tabla Anual

Independiente Rivadavia tuvo, de visitante ante Argentinos Juniors, un duelo crucial para sus aspiraciones en la doble competencia por el Torneo Clausura y la Tabla Anual y cayó 1 a 0.

El partido comenzó con un duelo de alto voltaje en toda la cancha. Casi de entrada, el Bicho tuvo la primera situación clara, que no fue de peligro para Nicolás Bolcato que resolvió con tranquilidad.

Casi de inmediato, el local volvió a jugar en ataque, pero la Lepra logró recuperar la pelota y salir rápido para Matías Fernández, que controló, enfrentó al arquero y definió junto al palo, anotando el 1 a 0, que fue anulado a instancias del VAR por posición adelantada previa.

El equipo de Alfredo Berti continuó manejando tiempos y espacios, jugando con la pelota y marcando de forma correcta para recuperar rápidamente el balón.

En ese contexto llegó otra de las jugadas más claras de la primera parte. Alex Vigo recibió la pelota en soledad , definió y Brayán Cortés le ahogó el grito de gol al defensor azul.

Sin más, el resultado no se movió y con gusto a poco, por la entrega, Independiente Rivadavia debió ir a buscar el partido en el complemento.

En el arranque del segundo tiempo, el equipo de la Paternal se hizo con el protagonismo del partido, le quitó la pelota al Azul y comenzó a generar situaciones de riesgo basadas en la tentencia.

Cuando el local ya merecía más, llegó la apertura del marcador. Sebastián Prieto recibió una pelota desde la derecha, se acomodó y sacó un tiro de zurda que no parecía tan complicado. Sin embargo, la pelota le picó antes a Bolcato que ofreció una floja respuesta.

¡BOMBAZO DE PRIETO Y ARGENTINOS SE PUSO 1-0! 🔥 El defensor del Bicho sacó un zurdazo desde larga distancia y sorprendió a Bolcato para adelantar a su equipo ante Independiente Rivadavia. #LPFxTNTSports https://t.co/9vfzpWklKG — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 27, 2026

Minutos más tarde, la Lepra esbozó una respuesta tras una pelota parada pero el balón le cayó a Leonel Bucca y desaprovechó la chance tirándola por encima del travesaño.

El final del partido encontró a Independiente Rivadavia jugado en ataque intentando lograr el empate. Sin embargo, entre Cortés y la defensa local terminaron de sentenciar el encuentro.

Fue 1 a 0 para el conjunto local que toma aire, sigue luchando por llevarse la Tabla Anual y dejó casi sin chances a la Lepra, que ahora tendrá que remar de atrás para clasificar a la próxima etapa del Clausura.

La próxima semana – el lunes desde las 21.30 horas- juega de local frente a Banfield para levantar cabeza.