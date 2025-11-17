Search
Cumplieron el objetivo

La Lepra no se olvidó del descenso del Tomba y lanzó una chicana

A través de sus redes sociales, la Lepra gastó al Expreso por el descenso consumado a la Primera Nacional.

Independiente Rivadavia juega esta tarde ante Defensa y Justicia por la fecha 16 del Torneo Clausura, en el Norberto Tito Tomaghello, desde las 17, buscando un triunfo que le permita salir de la última posición de la Zona A.

Como habitualmente hacen todos los clubes el día del encuentro de su equipo, la Lepra comunicó oficialmente en sus redes sociales los datos generales del partido.

Esta vez, aprovechó el momento para lanzar una “chicana” contra Godoy Cruz por el descenso del Tomba a la Primera Nacional: “Hoy juega el más grande de Cuyo”, utilizó el CM del Azul del Parque. Habitualmente, en el Expreso anunciaban los encuentros utilizando la frase: “Hoy juega el más grande del Oeste argentino”.

Al mismo tiempo, escribieron desde la Lepra, que hoy juega su último encuentro de la temporada: “Fue un año largo, con muchos objetivos en juego para todos. Por suerte, nosotros cumplimos el nuestro”, en referencia a la obtención de la Copa Argentina y a que el Tomba no pudo mantener la categoría.

ETIQUETAS:

chicanaredes socialesGodoy CruzIndependiente Rivadavia

