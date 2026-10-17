La Lepra no pudo aguantarlo, empató y perdió la punta de la Tabla Anual

En el marco de la 13° fecha del Torneo Clausura, Independiente Rivadavia recibió este sábado en el Bautista Gargantini a Tigre, en un encuentro decisivo para las aspiraciones del conjunto de Alfredo Berti en el tramo final de la temporada.

La Lepra saltó al campo de juego con el objetivo claro de sumar otro triunfo ante su gente, buscando recuperar el liderazgo de la Tabla Anual, frente a un rival que agotaba sus últimas chances de clasificación.

A lo largo de los primero 45 minutos, ambos equipos apostaron por sus mejores herramientas tácticas para romper el marcador, generando situaciones claras de gol y manteniendo en vilo a los presentes.

A los 20 minutos, luego de mucho buscarlo, el local logró romper el marcador con un golazo.

Matías Fernández recibió por la banda izquierda, cortó hacia adentro con un buen enganche y sacó un remate espectacular para clavar la pelota en el segundo palo de Felipe Zenobio.

La alegría para la Lepra duro poco, ya que a los 26 minutos, Alan Barrionuevo logró igualar el partido para el Matador, tras un tiro de esquina ejecutado por Jabes Saralegui.

En los primeros minutos del complemento, el equipo de Berti logró ponerse otra vez arriba en el marcador.

A los 52 minutos, tras un par de errores defensivos en la salida de Tigre, José Florentín recuperó en la medialuna del área y sacó un potente derechazo imposible de desviar.

Despederado para buscar el empate, el equipo de Diego Dabove comenzó a encontrar ofensivas que inquietaron a Nicolás Bolcato, que cada vez que tuvo que intervenir, evitó la caída de su arco.

A poco de terminar el partido, transcurridos dos minutos del tiempo agregado, Tigre logró el empate por intermedio de Manuel Fernández, que desvió en el área un remate rasante de Federico Álvarez.

Con este resultado, el Azul llegó a los 19 puntos (se encuentra en la séptima posición del Zona B, a falta de algunos resultados) y perdió la primera posición de la Tabla Anual a falta de tres fechas.

Ahora piensa en su próximo compromiso, que será el martes 27 de octubre a las 19 horas, visitando a Argentinos Juniors, un rival directo por los objetivos deportivos.