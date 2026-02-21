La Lepra logró la remontada y le ganó a Independiente

Independiente Rivadavia le ganó a Independiente de Avellaneda por 3 a 2, en un encuentro correspondiente a la sexta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División argentina, el cual se llevó a cabo este sábado en el estadio Bautista Gargantini, y que contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Luego de perder el invicto que ostentaba esta temporada, la Lepra buscaba volver a la senda del triunfo ante uno de los denominados “cinco grandes del fútbol argentino”: Independiente de Avellaneda.

Cabe recordar que el partido debía disputarse el pasado jueves, pero debido al paro nacional -al que adhirió el personal de UTEDYC– debió ser reprogramado.

Tras un inicio dubitativo, donde el Rojo tomó la iniciativa, el equipo dirigido por Alfredo Berti pudo adelantarse en el marcador haciendo gala de su principal arma: el juego directo, con Sebastián Villa como máximo exponente.

El reloj marcaba 17 minutos cuando el colombiano dibujó una gran jugada por la banda izquierda para servirle el gol a Alejo Osella, que cabeceó prácticamente abajo del arco custodiado por Rodrigo Rey.

El gol sacudió al equipo de Gustavo Quinteros y envalentonó al Azul que durante los minutos posteriores a ponerse en ventaja coqueteó una y otra vez con el segundo tanto.

Ya en el complemento, cuando los equipos todavía estaban acomodándose en el terreno de juego, los de Avellaneda igualaron el marcador con un gol de otro planeta de Gabriel Ávalos, quien a los 48 minutos hizo una tijera sensacional para decretar el empate.

Antes de que la Lepra pudiera asimilar el golpe, recibiría un nuevo cachetazo: Facundo Zabala aprovechó los enormes espacios que dejaron los jugadores azules para habilitar a Matías Abaldo, que definió de gran manera ante Nicolás Bolcato. En sólo cuestión de minutos, la Lepra vio como se derrumbó todo lo que había comstruído en el primer tiempo.

Cuando el equipo visitante estaba para el tercero, apareció Fabrizio Sartori para devolverle la vida a los Azules: a los 74′ del picó habilitado y definió cruzado para marcar el 2 a 2 que puso a delirar a todo el Gargantini.

El empate revitalizó a los locales, que volvió a parecerse a aquel equipo que dominó la primera mitad. Los últimos minutos fueron frenéticos, con ambos equipos desbocados en la búsqueda del tercer gol que les diera la victoria. Y en esa búsqueda el que encontró el premio fue Sartori, que apareció nuevamente a los 86′ para desnivelar el marcador y darle el triunfo y el liderato de la tabla a la Lepra.

Con este resultado, la Lepra alcanza los 15 puntos y se ubica primero en la zona “B” del Apertura 2026.

El siguiente compromiso de los Azules será ante Racing, a quien enfrentará el próximo jueves en el Cilindro de Avellaneda.